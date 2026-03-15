Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 15 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, sentite crescere dentro di voi una grande energia. È il momento di riprendere in mano un progetto o una decisione che avevate rimandato. In amore una discussione può trasformarsi in chiarimento se riuscite a mantenere la calma.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata porta stabilità e concretezza. In amore le coppie cercano sicurezza e progettano il futuro, mentre i single potrebbero fare un incontro che nasce lentamente ma promette bene. Nel lavoro arriva una piccola soddisfazione.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio stimola la comunicazione. È una giornata vivace, piena di contatti e conversazioni. In amore però evitate ambiguità: qualcuno potrebbe chiedervi maggiore chiarezza.

Cancro

Cari Cancro, le emozioni sono profonde. In amore potreste vivere un momento molto intenso con la persona che amate. Nel lavoro una responsabilità vi mette alla prova ma vi aiuta a crescere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 15 marzo 2026), il Sole vi restituisce sicurezza. È il momento di tornare protagonisti. In amore la passione torna forte, mentre nel lavoro una proposta merita attenzione.

Vergine

Cari Vergine, precisione e metodo vi guidano. È una giornata produttiva per chi deve sistemare questioni pratiche. In amore cercate di essere meno critici e più spontanei.

Bilancia

Cari Bilancia, il desiderio di armonia è forte. In amore il dialogo può risolvere una piccola tensione. Nel lavoro la vostra diplomazia vi permette di trovare una soluzione equilibrata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intensità alle stelle. In amore chiarite subito ciò che vi turba. Nel lavoro una vostra intuizione può cambiare la direzione di un progetto.

Sagittario

Cari Sagittario, avete voglia di libertà e cambiamento. In amore cercate sincerità totale. Nel lavoro nuove prospettive potrebbero aprirsi grazie a un contatto o una proposta.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concretezza e determinazione vi accompagnano. Nel lavoro arrivano risultati che confermano il vostro impegno. In amore cercate di mostrare di più i vostri sentimenti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 15 marzo 2026), creatività e intuizione sono le vostre armi migliori oggi. In amore una sorpresa può rendere la giornata più emozionante. Nel lavoro un’idea innovativa trova spazio.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e immaginazione guidano le vostre scelte. In amore potete vivere momenti romantici e profondi. Nel lavoro fidatevi del vostro intuito.