Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 15 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, la giornata parte con grande slancio grazie alla Luna favorevole: energie in crescita e voglia di ripartire con nuovi ritmi

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, favoriti serenità e stabilità emotiva. Sul lavoro, approccia con praticità: quello che inizi oggi può evolvere positivamente. In amore, la passionalità può tornare protagonista, con nuovi incontri o momenti confortanti per le coppie.

Gemelli

Cari Gemelli,

Cancro

Cari Cancro, comunicazione al centro del tuo oroscopo: dialogare è la parola chiave oggi. Evita tensioni dovute a distrazioni o gelosie. In amore, presta più attenzione al partner: può reagire se trascurato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 15 luglio 2025), lunedì emotivo ma gestibile: la Luna in Pesci aiuta a trovare equilibrio interiore. In amore, sintonia e complicità sono possibili con piccoli gesti. In lavoro, alcune distrazioni potrebbero rallentarti: resta concentrato.

Vergine

Cari Vergine, precisione e organizzazione ti aiutano a dominare la giornata. Il lavoro richiede programmazione, specialmente se stai preparando cambiamenti futuri. Amore: cerca di non cedere alla gelosia, meglio rassicurare chi ti è vicino.

Bilancia

Cari Bilancia, capace di mediare sia in ambito professionale che affettivo. Usa il dialogo per risolvere eventuali conflitti. In amore, un gesto semplice può fare la differenza. Sul lavoro, scegli con calma e ponderazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, introspezione e riflessione saranno utili per ritrovare equilibrio. In coppia, dialogo aperto e sincero serve a superare piccole tensioni. Sul lavoro, potresti ottenere buoni risultati se riesci a impiegare energia in modo mirato.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata da affrontare con attenzione: l’impulsività può generare caos, soprattutto nei rapporti affettivi. Il lavoro richiede una visione piano piano, non soluzioni azzardate. In amore, ascolto e pazienza sono importanti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dedizione e disciplina fanno da protagoniste oggi: sul lavoro puoi gettare le basi per obiettivi futuri. In amore, potrebbero emergere richieste da parte del partner: affrontale con calma ma senza ignorarle.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 15 luglio 2025), creatività e novità in primo piano: sei favorevole al cambiamento, ma evita di disperdere le energie. In amore, meglio prendere il tempo per comunicare. Sul lavoro, idee interessanti, ma verifica se possono prendere forma concretamente o servono attese.

Pesci

Cari Pesci, il tuo intuito oggi ti guida verso scelte più autentiche. Bilancia emozione e razionalità nei rapporti: l’amore può sorprendere, ma attenzione a rapporti poco limpidi. In campo lavorativo ascolta le sensazioni: possono aiutarti a prevedere sviluppi positivi.