15 agosto 2025
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, venerdì 15 agosto 2025: le previsioni segno per segno

di Marco Nepi
Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna si tuffa nel vostro frigorifero astrale: oggi scoprirete un vasetto di yogurt scaduto che vi farà riflettere sul tempo che passa. In amore, siete peperoncino puro: dosatevi.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi regala una mattina al rallentatore. Un piccione sul davanzale vi porta fortuna, ma solo se non lo spaventate.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole vi strizza l’occhio tra due nuvole. Un vicino potrebbe offrirvi un consiglio prezioso… o chiedervi lo zucchero.

Cancro

Cari Cancro, oggi la vostra sensibilità intercetta anche i sospiri degli oggetti. La moka borbotta un messaggio segreto: ascoltatela.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 agosto 2025), Marte vi mette in testa un cappello invisibile che vi rende irresistibili. Non abusatene in ufficio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, la precisione cede il passo a un’insolita voglia di disordine creativo. Un calzino spaiato diventa amuleto.

Bilancia

Cari Bilancia, la bilancia interiore oggi pende verso il dolce. Non opponete resistenza: un biscotto può essere un oracolo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra aura oggi è misteriosa come una porta socchiusa. Dentro, però, c’è un gatto che vuole giocare.

Sagittario

Cari Sagittario, la freccia della vostra energia colpisce un obiettivo a sorpresa: il divano. Concedetevi un pomeriggio lento

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi regala un portachiavi fortunato… ma potreste perderlo per ritrovarlo in un momento decisivo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 15 agosto 2025), la creatività oggi vi cola dalle mani come miele. Attenzione però: le api dell’universo vi osservano.

Pesci

Cari Pesci, la marea emotiva è alta: lasciatevi trasportare, ma portate salvagente e ironia.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca