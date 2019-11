Oroscopo Branko oggi 14 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 14 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in Gemelli facilita le conversazioni in famiglia, ma potrebbe anche rendervi più aspri nei litigi. Questa è una Luna bisbetica, avete la chiacchiera facile e non vi sarà difficile coltivare i rapporti; ma è anche una Luna che sa il fatto suo quando si parla di economia, in particolare di risparmio. Marte opposto sottolinea dei cambiamenti in arrivo per la fine dell’anno.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko dovete tenervi stretto l’amore, ma non troppo: imparate a non soffocarlo e lasciatelo brillare di luce propria, in amore del resto le ombre non dovrebbero esserci. La combinazione Sole-Scorpione agita i rapporti stretti (matrimonio, collaborazioni), ma vi rende anche molto protettivi nei confronti della famiglia. Arriva Giove nel vostro segno che vi aiuterà a risolvere alcune questioni burocratiche.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo Branko questa sarà una giornata dalla fertile immaginazione, la vostra creatività sarà stimolata da Mercurio che transita nel vostro segno e vi rende più intuitivi del solito. La Luna splendente nel vostro segno vi aiuterà in amore e vi spingerà a seguire la strada giusta per arrivare al cuore della persona amata. Giove ormai vi rema contro da un anno, ma l’aria cambierà.

Cancro

Cari amici del Cancro, il lavoro sarà in primo piano in questo giovedì 14 novembre. Secondo Branko, dovreste prestare attenzione alle finanze, soprattutto con l’appoggio di Marte che vi spingerà a osare. Tra qualche giorno le stelle muteranno, iniziate già a sondare il terreno mettendo in atto nuove strategie.

Leone

Cari Leone, persiste qualche turbolenza nel campo professionale, siete chiamati a risolvere i problemi messi in campo da altri (aziende, collaborazioni di vecchia data), ma soltanto se vi interessa ancora dimostrare il vostro valore. La Luna positiva in Gemelli stimola la vita interpersonale, un confronto diretto può diventare produttivo e interessante grazie alla protezione di Venere e Giove.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di Branko nota una mattinata irrequieta per voi anche a causa della Luna in Gemelli. Venere opposta con Giove e Nettuno crea qualche disagio, siate cauti e tutelate di più la vostra salute. Siete turbati e irrequieti, le emozioni vi scombussolano anche la testa. Branko vi consiglia di rimandare a domani le discussioni importanti, perché la Luna transiterà in Cancro.

Bilancia

Cari Bilancia, sarà finalmente questa la giornata in cui sarete baciati dalla fortuna? Secondo Branko, sì. La Luna in Gemelli vi sorride e sortisce un effetto importante su amore e affari. L’amore, del resto, è aiutato anche dall’influenza di Marte che, tra oggi e domani, si farà sentire in tutta la sua passionalità.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, la Luna in Gemelli stimola il vostro lato razionale e il vostro intelletto. La famiglia torna sotto i riflettori, per voi i legami con il sangue sono importanti e, nonostante qualche problema disseminato qua e là (con i figli soprattutto), l’oroscopo di oggi vi suggerisce di volare basso. Siete entrati in una fase d’attesa, quindi temporeggiate.

Sagittario

Cari Sagittario, aria di crisi tra Luna e Venere: opposte l’una all’altra, l’influenza che ne scaturisce non è per niente positiva per voi, di fatto potrebbe causare qualche rallentamento nella routine quotidiana, influenzandola con qualche contrattempo. Giove ride delle vostre insicurezze e aumenta l’attrito con il partner: a voi non stanno bene le sue scelte, a lui non vanno bene le vostre. Trovate un campo comune.

Capricorno

Cari Capricorno, siete entrati in una fase positiva perché tutto procede a passo spedito, lavorate bene ma qualcuno sembra remarvi contro. Questo è l’inevitabile effetto di Marte in Bilancia che persisterà fino al 19 novembre. Siete abituati, quindi non vi sorprende più nulla. Saturno vi suggerisce di insistere e di dimostrare il vostro valore a chi di dovere.

Acquario

Cari Acquario, non potete mettere a tacere la voce dei sentimenti, in amore ma anche in amicizia, e forse anche nel lavoro. La Luna e le sue continue variazioni influenzano un po’ tutti, ma quella in Gemelli quest’oggi è strepitosa e importante per voi e farà esplodere una nuova passione fisica, approfittate di Marte ancora in Bilancia per grandi successi.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko conclude con il vostro segno sottolineando l’importanza dell’amore, che è sempre stato dalla vostra parte anche nei momenti più difficili, anche quando Marte e Giove combattevano contro Nettuno producendo aspetti distruttivi.

