Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, molti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi a predire l’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 14 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede particolarmente motivati e disposti a tutto pur di ottenere i vostri obiettivi. Nulla può fermarvi e, dopo u periodo complesso, avete recuperato le energie sia mentali che fisiche spese negli ultimi tempi. Rimettetevi in gioco e portate avanti i vostri progetti, specie a livello lavorativo. Le stelle vi assistono.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vi invita a fare attenzione a livello economico. Ultimamente infatti avete avuto delle spese eccessive, e adesso potreste trovarvi un po’ in difficoltà. Tenete a bada il portafogli, dunque, e contenete le uscite. Bene invece l’amore dopo un periodo difficile. Chi vive una storia stabile e duratura, ritroverà passione e sentimento, mentre i single potranno fare interessanti incontri.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna vi assiste e vi ridirà quella serenità che ultimamente avete perso. Siate solo meno impulsivi e contate fino a dieci prima di aprir bocca. Se ci sono persone che vi hanno causato problemi o che provano a mettervi il bastone fra le ruote, cercate di allontanarle. Novità sul lavoro: cogliete al volo interessanti e proficue occasioni.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox affronterete una giornata davvero positiva grazie all’influenza della Luna. In generale le cose per voi andranno migliorando e otterrete grandi soddisfazioni soprattutto nel weekend. Si chiariscono e risolvono difficoltà in amore e tensioni all’interno della famiglia.

LEONE

Cari Leone, Paolo Fox prevede per questo giovedì 14 novembre una giornata molto positiva in amore. Riuscirete finalmente a chiarire questioni in sospeso con il vostro partner. Chi è single potrebbe trovare finalmente una persona speciale: magari un’amicizia potrebbe trasformarsi improvvisamente in qualcosa di più. Chi vive una relazione stabile, invece, potrebbe pensare si affrontare il grande passo del matrimonio o di avere un bambino.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox è una settimana davvero complicata per il vostro segno, per cui l’invito è quello alla cautela e alla calma. Cercate quindi di evitare inutili litigi, per evitare lamentele e stress inutili. Soprattutto sul lavoro recuperate terreno dopo un periodo difficile. In amore qualche dubbio nei rapporti con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: avete l’influenza della Luna dalla vostra parte che vi permette di ritrovare serenità e calma. Buone novità anche sul lavoro.

