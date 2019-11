Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 14 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono molti gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 14 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la giornata di oggi prevede ottime novità in amore per il vostro segno. Non accontentatevi della storia che state vivendo se non la reputate all’altezza delle vostre aspettative. Le cose nate in fretta o superficiali, infatti, non dureranno. Dopo un periodo caotico, grazie all’influenza della Luna, tornate a rivedere la luce. Non sottovalutate eventuali cambiamenti in vista.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, un periodo importante e finalmente positivo si sta per aprire. Affrontate con entusiasmo nuove emozioni ed esperienze, anche se vanno oltre il vostro solito steccato. Potete infatti godere della Luna positiva, che darà il suo massimo influsso nel fine settimana. Bandite il pessimismo e la malinconia, anche se le cose sembrano non andare come vorreste. In amore potreste recuperare un rapporto ormai logoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vede la Luna opposta al vostro segno, e questo non è mai un bene. Possibili infatti tensioni, stress e in generale una situazione di ansia e scompiglio che vi farà perdere facilmente la pazienza. Sul lavoro le cose migliorano, anche se ci sono ancora forti tensioni con colleghi e superiori. Cercate di ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi e per rilassarvi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, rispetto alle ultime settimane le cose sembrano finalmente migliorare per voi. Inizia un periodo positivo, anche se in amore non mancano le tensioni e i litigi. Cercate di fare chiarezza se ci sono dubbi nei confronti del partner. Per il momento quindi cautela: non sbilanciatevi troppo. Sul lavoro le cose migliorano notevolmente.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, periodo positivo per il vostro segno sotto molti punti di vista. Avete infatti la Luna dalla vostra parte, e questo vi aiuta a ritrovare serenità dopo un periodo difficile e di grande stress. Cercate di essere meno nervosi, soprattutto non riversate il vostro stress nei confronti del partner.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 14 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi giovedì 14 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 14 novembre 2019

PESCI

Cari Pesci, periodo di grandi soddisfazioni per il vostro segno. Ritrovate finalmente il sereno in amore, e le cose andranno particolarmente bene specie tra sabato e domenica. Approfittate del weekend, dunque, per stare un po’ in compagnia del partner, magari facendo un bel viaggio insieme. Attenti però a non spendere oltre le vostre possibilità.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 14 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello dei Pesci. Periodo molto positivo grazie a un quadro astrale da fare invidia. Al top l’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE