Oroscopo oggi: giovedì 14 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, giovedì 14 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 14 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la giornata scorrerà normalmente e senza avversità, se non fosse per delle piccole tensioni relative all’economia familiare o, per chi ne ha, ai figli. I single verranno “stuzzicati” da una nuova conoscenza, tanto da bramare una serata di passione e divertimento.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi prevede che vi troverete a riflettere sul vostro rapporto con il partner, ultimamente davvero travagliato: è forse arrivato il momento di arrivare a un confronto diretto e fargli quelle domande che vi ronzano in testa e che finora non avete avuto il coraggio di fare perché temete la risposta?

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede tranquilli e rilassati, ma anche vogliosi di mettere in cantiere qualche progetto con il partner per il futuro. Venere è a vostro favore e incoraggia i single a cercare l’anima gemella. Incontri interessanti, apritevi alle nuove conoscenze.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vede qualche litigio con il partner all’orizzonte, ma anche una Venere che cercherà di riportare subito l’armonia. Siete particolarmente socievoli, avete voglia di fare nuove conoscenze: troverete qualcuno che varrà davvero la pena frequentare per il futuro.

Leone

Cari Leone, non permettete a nessuno di giudicare le vostre scelte sentimentali. Non tutti hanno il vostro stesso coraggio, il coraggio del leone appunto, di percorrere la via più ardua, quindi lasciate i pettegolezzi a chi ha paura di fare quello che fate voi. Sia sul lavoro che in amore, in effetti, vi si richiederà molta caparbietà.

Vergine

Cari amici della Vergine, una giornata di pieno recupero dopo che le scorse settimane vi hanno visto molto stressati e affaticati. In amore avete finalmente ritrovato la tranquillità e con il partner avete ripreso a parlare di futuro, mentre con gli amici le cose vanno molto meglio dopo giorni di tensione.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vi vede affettuosi e amabili, sia con il partner che con gli amici, con i quali state cercando di recuperare dopo aver sfogato un po’ di stress e nervosismo. Anche sul lavoro la parola d’ordine è recupero: forse qualcuno, nel frattempo, si è dimenticato di che pasta siete fatti.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vi vede sereni e spensierati. Trascorrerete una bella giornata tra i vostri affetti, che siano quelli familiari o sentimentali. Sul lavoro state ritrovando l’ambizione: davvero vi basta quello che state facendo?

Sagittario

Cari Sagittario, siete il punto di riferimento per il partner, che pende dalle vostre labbra ed è completamente dipendente dai vostri consigli. Anche voi, però, vorreste essere consigliati e protetti, a volte, quindi cercate di fargli comprendere questo vostro bisogno.

Capricorno

Cari Capricorno, il vostro rapporto con il partner è molto solido, ma può capitare di scontrarsi in modo così forte e deciso da metterne a repentaglio le fondamenta. In effetti non è esattamente così: cercate di vedere i litigi in modo più costruttivo che distruttivo, perché tutto serve per avvicinarsi ancora di più.

Acquario

Cari Acquario, la giornata è decisamente positiva. Avete intenzione di modificare qualche vostra abitudine e avrete tutte le energie per farlo e per ritenervi soddisfatti di questo. Anche sul lavoro ci saranno dei cambiamenti che accetterete con entusiasmo e ottimismo.

Pesci

Cari Pesci, questo giovedì 14 novembre prevede che il partner vi dimostrerà quello che attendete da tempo: amore, fedeltà e devozione. Non che finora queste tre componenti non si siano manifestate, ma è importante rinnovare una promessa che ci si è fatti ormai tempo fa. Sul lavoro sarete particolarmente creativi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

