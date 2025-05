Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 14 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, emozioni forti in vista. Marte accende la vostra energia, ma attenzione a non farvi trascinare dall’impazienza. Sul lavoro siete pronti a lottare per ciò che vi spetta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete chiamati a riscoprire la pazienza. Con Venere nel vostro segno, l’amore chiede tenerezza e gesti semplici ma profondi. Sul lavoro, un piccolo rallentamento è segno che qualcosa va rivisto: non è un ostacolo, ma un’opportunità.

Gemelli

Cari Gemelli, il Sole e Mercurio vi sorridono. Parola d’ordine: comunicazione! Le vostre idee brillano, i progetti prendono forma. È il momento giusto per parlare, proporre, scrivere. Aprite la porta al nuovo, ma con intelligenza e ironia, le vostre armi più affilate.

Cancro

Cari Cancro, coltivate l’intuito. La Luna vi protegge e amplifica la vostra sensibilità. È il momento giusto per perdonare, chiarire, abbracciare. In famiglia c’è un ritorno al calore e alla complicità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 14 maggio 2025), Marte vi dona coraggio, ma la Luna vi rende più riflessivi. È una giornata da affrontare con grinta ma anche con diplomazia. Il lavoro chiede presenza: evitate distrazioni.

Vergine

Cari Vergine, siete chiamati a mettere ordine nei pensieri. Mercurio vi aiuta a chiarire situazioni ambigue, soprattutto sul lavoro. Un dialogo sincero può sbloccare un’impasse. Il cielo vi offre lucidità: approfittatene per scegliere, programmare e magari perdonare.

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo vi invita a trovare equilibrio tra ragione e passione. Venere vi rende affascinanti e seducenti: approfittate di questo charme per risolvere malintesi e rafforzare legami.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone vi accompagna in un viaggio dentro voi stessi: potreste scoprire una verità nascosta o svelare un segreto che cambia tutto.

Sagittario

Cari Sagittario, la vostra voglia di scoperta trova terreno fertile: un viaggio, anche solo mentale, vi riaccende. Sul lavoro arrivano stimoli, ma dovete selezionare bene le priorità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno vi sostiene: ogni azione oggi avrà conseguenze durature. È il momento perfetto per affrontare una trattativa, proporre un progetto, firmare un accordo. La strada è vostra, ma richiede passi certi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 14 maggio 2025), siete in una fase creativa ed elettrica. Mercurio vi accende la mente, ma attenzione a non trascurare il corpo. Potrebbe nascere un progetto fuori dagli schemi: seguitelo.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno nel segno stimola la vostra sensibilità, ma rischia di farvi confondere sogno e realtà. Sul lavoro, serve concretezza: fate una lista delle priorità e seguitela.