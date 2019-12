Oroscopo Branko oggi 13 dicembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 dicembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 dicembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko il giorno di Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia. Dopo il plenilunio di ieri, la Luna oggi si perde nelle acque del Cancro e vi invita a riposarvi, evitare di disperdere troppe energie, non tanto per la Luna in sé quanto per l’opposizione che si forma con i pianeti in Capricorno e Saturno. Evitate le discussioni, siate prudenti. Marte riscalda l’amore, anche perché Venere ha necessariamente bisogno di calore.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko nota un miglioramento generale sempre più evidente. La Luna che transita oggi e domani in Cancro sortisce un’influenza positiva sul vostro segno, ottimo anche Mercurio per la mente. Nettuno risveglia il Talento, mentre Urano fa accendere la lampadina del genio. Se avete qualche situazione lasciata in sospeso, magari in famiglia, forse è il caso di affrontarla.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna piena il giorno dopo causa mal di testa, ossa indolenzite, pancia gonfia. Insomma, un occhio di riguardo alla vostra salute è d’obbligo quest’oggi secondo Branko. Nell’ambito professionale qualcuno potrà continuare a premere su un nervo scoperto, avvertirete una certa pressione dall’alto. Da domenica la Luna passa in Leone e tornerete i forma.

Cancro

Cari amici del Cancro, Giove oggi è opposto alla Luna in Cancro e ciò per voi significa che arriveranno incontri sentimentali potenzialmente intensi e interessanti. Una Luna che aumenta il desiderio, improvvisa fame di baci e carezze. Siate prudenti con la salute, moderatevi con il cibo.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko da un punto di vista sentimentale-passionale questo è un periodo piuttosto noioso e anonimo, abitudinario, caratteristiche che vi hanno stufato. Questo non significa che nella coppia non ci sia più intesa, semplicemente bisogna ravvivare il fuoco della passione.

Vergine

Cari Vergine, la Luna ha smesso di remarvi contro, da oggi potete riprendere il vostro programma professionale senza lasciarvi influenzare da cattive correnti. Venere stimola le nuove conoscenze, chi era in attesa del principe azzurro finalmente potrà incontrarlo in sella al suo cavallo bianco a partire da questa sera.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi 13 dicembre secondo Branko nota una certa complicazione con le persone a voi vicine, non soltanto i familiari ma anche i colleghi che a volte vi mandano in tilt. Luna in Cancro agita l’ambiente di lavoro, Saturno influisce sulle autorità e Giove mette lo zampino in faccende legali. Non è proprio la vostra giornata.

Scorpione

Cari Scorpione, i nodi vengono al pettine finalmente. Non abbiate timore di fallire, dall’anno nuovo arriveranno nuove possibilità e grandi soddisfazioni, complice anche Mercurio in azione nel campo degli affari. Momento importante per l’amore, potrebbe durare per sempre.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko la Luna da oggi passa in Cancro e risveglia la vostra creatività, sarete pieni di fantasia. Da domenica che passa in Leone sarete più innamorati che mai, non avete motivo di lamentarvi, è un periodo pieno di soddisfazioni, anche grazie a Mercurio nel segno che stimola l’ambito professionale.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi – venerdì 13 dicembre – vede Venere opposta alla Luna e ciò causa qualche disturbo di troppo nella salute, prestate attenzione ed evitate una colazione pesante. In particolare le donne risentiranno di quest’influenza negativa, mentre gli uomini del Capricorno saranno follemente attratti dall’amore ma avranno qualche discussione di troppo a livello professionale.

Acquario

Cari Acquario, la Luna in Cancro è un tesoro per il vostro lavoro, transita nel punto giusto e stimola rapporti nuovi o consolida quelli vecchi. Le discussioni in famiglia non mancheranno, alcune non sono ancora finite e vanno avanti da giorni. Marte stimola la vostra passionalità, ma non vuol dire sempre amore.

Pesci

Cari Pesci, avete un quadro astrale positivo dalla vostra parte secondo Branko, approfittatene soprattutto in campo sentimentale, sia i giovani che le persone più mature. L’amore del resto non ha età. Le nuove conquiste sono protette da Nettuno, in trigono perfetto oggi con Marte e Scorpione. La Luna in Cancro vi avvicina alla mamma.

