Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 dicembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 13 dicembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, si sta affacciando un fine settimana che vi vedrà un po’ affaticati, stanchi, tristi. Siete continuamente messi alla prova, sia sul lavoro che in amore, e non riuscite a rilassarvi che subito sopraggiunge un nuovo problema o una nuova questione di cui discutere. Se siete single andrete alla ricerca di qualcosa di stimolante e intrigante.

TORO

Oggi, venerdì 13 dicembre, è la giornata giusta per riavvicinare il partner. Se avete avuto una brutta discussione, infatti, potrete cercare un chiarimento e trovare l’altra persona ben disposta a concedervelo. Non arrendetevi, però, se non basterà chiedere scusa.

GEMELLI

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, cari Gemelli, siete incentivati a risalire la china dopo un periodo di crisi esistenziale. Se avete da poco chiuso una storia, ad esempio, sarete chiamati ad avere una nuova opportunità di ricucire gli strappi. Fate attenzione, l’opportunità è una sola.

CANCRO

Cancro, l’oroscopo di oggi annuncia un grande periodo, ma c’è assolutamente bisogno che vi impegniate al massimo per guadagnarvelo. Dovete togliervi di dosso – e dalla mente – ogni residuo di pessimismo e indossare un bell’abito di entusiasmo e propositività. E cercate di non credere più a quelle frottole che ogni tanto vi raccontate.

LEONE

Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata tutto sommato positiva. I pianeti sono dalla vostra parte e, così, potete prepararvi per raggiungere un grande obiettivo. Quale modo migliore per terminare il 2019 e iniziare il 2020?

VERGINE

Cari Vergine, è una giornata positiva, con le stelle che fanno il tifo per voi. Il cielo sta diventando sempre più sereno in questo dicembre e vi aiuterà a compiere le scelte più giuste o a intraprendere i percorsi che vi porteranno più lontano. In amore lasciate andar via chi vuol andar via e lasciate entrare chi sta bussando con passione alla vostra porta.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: è una giornata positiva, con le stelle che fanno il tifo per voi!

