Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 13 dicembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il numero uno degli astrologi, ha annunciato le previsioni del suo oroscopo, il più seguito e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente sono tantissimi gli italiani che cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 13 dicembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete alla ricerca di un sentimento e non lo troverete di certo se continuate a basarvi, per scegliere le persone da mettervi accanto, sull’aspetto fisico. Va bene che voi siete tendenzialmente nei vanesi, ma dovreste cercare di guardare molto più nel profondo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, oggi potreste ricevere una bella notizia, finalmente. Potrebbe riguardare l’amore, il lavoro o la salute, ma sta di fatto che ne sarete entusiasti. Venere, Saturno e Giove sono dalla vostra parte e vi spingono anche ad essere intraprendenti. Non abbiate paura di farvi avanti.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi 13 dicembre sarà una giornata positiva che anticiperà un fine settimana altrettanto positivo. Anche se c’è un po’ di tensione nell’aria il vostro umore fa sì che affronterete con entusiasmo ogni sfida e difficoltà.

CAPRICORNO

Capricorno, siete particolarmente forti e positivi in questo venerdì. Anche se la settimana è stata dura avete ancora delle energie a disposizione e le utilizzerete per poter avvantaggiarvi qualche compito. Bene il rapporto con i colleghi, con i quali siete diventati molto più affiatati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi vi tornerà la voglia di amare. Dopo qualche settimana in cui i vostri sentimenti sembravano essersi addormentati, infatti, avrete un improvviso – ed emozionante – risveglio dal torpore. Cercate di non infilarvi, però, in situazioni complicate.

PESCI

Cari amici dei Pesci, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sia oggi che il fine settimana sarete molto nervosi. Ci sono alcuni ricordi che sembrano non volervi lasciare in pace. Cercate di fare pace con il passato e di chiudere tutti i conti con chi ne ha fatto parte.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 DICEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: siete particolarmente forti e positivi in questo venerdì!

