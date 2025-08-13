Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 13 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, sei fuoco puro oggi, con un’energia travolgente pronta a scatenarsi. Ma attenzione: il fiammifero è corto, meglio contare fino a dieci prima di parlare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata scorre lenta, con sfumature sottili da cogliere. Venere ti accompagna con sensibilità: in amore, parla con dolcezza e non pretendere risposte immediate.

Gemelli

Cari Gemelli, sei una fonte inesauribile di energia: un messaggio, un invito o una sorpresa possono sorprendere. In amore, i chiarimenti battono ogni tensione, e sul lavoro una giornata multitasking è pronta a regalarti gratificazione e riconoscimento

Cancro

Cari Cancro, emozioni forti e autentiche scaldano la giornata. Non fuggire: abbraccia ciò che senti. In amore, un chiarimento può riaccendere la connessione. Al lavoro, attenzione alla burocrazia: leggi tutto con calma prima di firmare. Ritagliati momenti di relax, te li meriti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 agosto 2025), hai ritrovato il tuo centro: carisma e rispetto ti accompagnano. Il Sole ti illumina, donandoti energia e fascino. In amore, la passione scalpita; sul lavoro, è il tuo momento per guidare e ispirare gli altri.

Vergine

Cari Vergine, sei osservazione pura, con antenne dritte. Non è il momento di analizzare ogni frase, ma di percepire e agire. Al lavoro, la tua precisione è finalmente notata e apprezzata. Riprendi buone abitudini: ordine esteriore e interiore ti portano chiarezza.

Bilancia

Cari Bilancia, tempo di equilibrio. In amore, serve chiarezza, soprattutto se ti senti in bilico. Al lavoro, diplomazia e intuizione ti rendono irresistibile—un progetto creativo potrebbe decollare. Regalati qualcosa di bello: un sorriso, un momento di cura, un ricordo da custodire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il tuo mondo interiore vibra: la Luna ti sostiene. Chi ha vissuto dubbi o fraintendimenti ha ora l’opportunità di chiarire. In ambito lavorativo, affrontare questioni complicate è il momento giusto: la tua determinazione può fare la differenza.

Sagittario

Cari Sagittario, il tuo spirito avventuroso è acceso. Se sei in vacanza, goditi il tempo con leggerezza; in amore, avventure da vivere senza perderti in distrazioni. Al lavoro, una novità inattesa può cambiare il tuo ritmo: abbracciala con apertura.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, emozioni inaspettate squarciano la tua corazza: accoglile. In amore puoi ricevere un gesto dolce disarmante. Sul lavoro stai dando tanto, ma delegare ti farà respirare. Prenditi cura del sonno, dell’idratazione e del ritmo: rallentare non è resa, è saggezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 13 agosto 2025), curiosità e vivacità sono le parole chiave della giornata. In amore, è tempo di comunicare e chiarire; i single possono vivere un incontro speciale. Sul lavoro, le tue idee volano, ma serve concretezza. Respira, rilassati e lasciati sorprendere.

Pesci

Cari Pesci, le emozioni parlano in silenzio e tu sai ascoltarle. In amore, la delicatezza è la tua forza: una sola frase con il cuore può sciogliere nodi antichi. Sul lavoro, cura i dettagli e chiedi aiuto se ti senti sopraffatto. Energia buona, ma niente stress: scegli la dolcezza.