Oroscopo Branko oggi 12 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 12 ottobre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 ottobre 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, in arrivo per voi sorprese in amore. Soprattutto dal punto di vista del desiderio, con Marte, Venere e Giove in posizione perfetta per creare una nuova famiglia. Branko vi invita a usare cautela per la salute, con attenzione alle ossa. Per voi l’autunno inizia a entrare nel clou.

Toro

Cari Toro, siete forse nervosi? Colpa della Luna piena, che nasce nel segno precedente. Per voi significa che arriva la conclusione di un ciclo. Ma inizia anche qualcosa di nuovo: Branko vi invita a stabilire un nuovo piano di lavoro o proseguire ciò che già avete avviato. Sul fronte degli affari novità significative in arrivo.

Gemelli

Colpo di fulmine in arrivo per voi, cari amici del Gemelli, grazie alla Luna piena in Ariete. Sole e Saturno vi rendono fortunati per la vostra vita pubblica e sociale. Davanti a voi si aprono nuove strade, ma attenzione, potreste mettere in discussione i rapporti, sia professionali sia personali.

Cancro

Una prova lavorativa vi attende, con il rischio di confusione e contrasti con le persone più vicine. Ma non temete, da Branko arriva la rassicurazione che ci sarà la fortuna ad aiutarvi, con l’apertura di nuove occasioni, ben più remunerative. La vostra vera ricchezza? L’amore.

Leone

Amici del Leone, oggi siete imbattibili. Creatività alle stelle per lavoro e affari, che vi pioveranno addosso grazie alla Luna piena in Ariete. Buone notizie anche anche amore e passione. Branko vi suggerisce di fare qualche controllo sulla salute.

Vergine

Il mal di testa dovuto al matrimonio (per le persone sposate) se ne andrà grazie alla Luna piena, portando a una rinascita. C’è una notizia in bilico, che potrebbe arrivare oppure no, ma Branko vi suggerisce di far valere il vostro buonsenso e non agitarvi. L’astrologo vi indica anche la possibilità di essere ascoltati, ma solo se saprete entrare “senza bussare”.

Bilancia

Cari Bilancia, forse è il momento di prendervi una pausa che giovi alla vostra salute. Soprattutto perché c’è qualche sfida ad aspettarvi, sul lavoro ma anche nella vita privata. Alla Luna piena in Ariete – che già vi manda in confusione – si aggiungono Marte e Saturno. Meglio fare tutto con disciplina.

Scorpione

Un messaggio da Venere per chi vive un rapporto di coppia: bisogna recuperare la complicità. Solo dopo potrete lanciarvi in questioni pratiche. Momento fortunato per attività, affari e anche conquiste passionali. Ma tra 24 ore arriva il culmine della vostra fortuna per casa, figli, matrimonio.

Sagittario

Buona sorte in arrivo, sia per l’amore, con un richiamo irresistibile per merito della Luna piena, sia per le questioni pratiche, grazie a Giove. Ottimo momento per le contrattazioni, avrete la meglio nel weekend.

Capricorno

Amici del Capricorno, un momento di fatica e tensione si affaccia per voi, perché Saturno e Sole si oppongono alla Luna piena. Branko suggerisce di scavare per trovare i motivi che vi spingono ad adottare un comportamento controproducente. Nel frattempo, regalatevi un fine settimana di relax con una persona speciale.

Acquario

Cari Acquario, avete il sostegno di Giove, che vi aiuta a intraprendere nuove sfide in affari. Marte vi spinge a non accontentarvi in amore, seguite la passione, che vi porta lontano e con altra gente. In famiglia o sul lavoro cresce la pressione, colpa dei due pianeti in Scorpione contro Urano in Toro.

Pesci

Trionfo in amore per voi, ma anche nuovi successi nel lavoro. Unica pecca è Giove, che vi porterà qualche ostacolo. Tranquilli, rassicura Branko, nulla che non si possa sconfiggere con calma e sicurezza. Non fatevi fermare dalle critiche. Urano e Saturno fanno bene ai vostri affari.

