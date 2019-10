Oroscopo oggi: sabato 12 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 11 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, sabato 12 ottobre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Amici dell’Ariete, siete tra i segni più in forma di questa giornata. In amore, infatti, va tutto a gonfie vele e il rapporto con il partner è una miniera di buonumore per voi. Del resto, ogni volta che siete tristi o qualcosa non va, la persona che vi ama è sempre stata il vostro rifugio. Sarà così anche in questo sabato, durante il quale dovrete affrontare qualche problemino in casa.

Toro

Cari Toro, non siete per niente in forma. L’oroscopo di oggi annuncia per voi un sabato 12 ottobre a dir poco disastroso: non avrete voglia di fare nulla, starete in casa a rimuginare ai fallimenti che avete inanellato sul lavoro in questa settimana. Ok, l’umore non è dei migliori: l’unica cura però è uscire, non stare da soli, ma circondarsi di persone allegre e che vi vogliono bene. Non pensate a nulla.

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli si apre una giornata di ordinaria amministrazione, durante la quale non succederà niente di particolare per tipi come voi, che vanno sempre alla ricerca del brivido. In questo giorno, invece, le stelle vi suggeriscono di provare a godervi le piccole cose, senza per forza pretendere grandi gesti da parte delle persone a cui volete bene. Non mancheranno momenti di tenerezza con il partner: godeteveli.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi vi invita a porre maggiore attenzione sulla vostra famiglia. Per coloro tra voi che hanno già dei figli, non mancheranno alcune preoccupazioni: dedicate più tempo possibile a loro, in questo sabato. In amore, invece, se venite da un periodo di grossi litigi, il trucco è cercare un compromesso per andare avanti. Le ruggini andranno via spontaneamente, con il tempo.

Leone

Cari Leone, siete di gran lunga il segno del giorno. In questo sabato, secondo l’oroscopo di oggi – 12 ottobre 2019 – sarete favoriti soprattutto nella realizzazione di alcuni progetti. Sul lavoro, vi state impegnando da tanto tempo ma finora non avete visto grossi risultati: è il momento, invece, di raccogliere i frutti della vostra fatica. Anche con la collaborazione di alcuni colleghi. Bene anche la famiglia.

Vergine

Amici della Vergine, quanto stress in arrivo per voi in questo sabato. Nonostante sia weekend, infatti, siete letteralmente sommersi dal lavoro. Tra impegni, appuntamenti e responsabilità, rischiate di perdere di vista alcuni rapporti davvero importanti per voi. In serata, però, avrete l’occasione di farvi perdonare.

Bilancia

Non sarà affatto una cattiva giornata per voi della Bilancia. L’oroscopo di oggi, anzi, promette per il vostro segno una buona dose di fortuna. State attraversando un periodo di grandi cambiamenti nella vostra vita, soprattutto dal punto di vista professionale. Le stelle vi suggeriscono di non avere paura delle rivoluzioni: è sempre così che si aprono nuovi capitoli. E spesso sono più belli di quelli appena finiti.

Scorpione

Amici dello Scorpione, non siete in grande forma. Sia dal punto di vista fisico, che da quello psicologico. Avreste bisogno di passare un mese lontano da tutti: lontano da alcuni colleghi che avete smesso di sopportare da troppo tempo, da alcuni amici che vi hanno pesantemente deluso, da una famiglia che vi sommerge di aspettative. Vorreste solo stare con voi stessi a riflettere, stavolta seriamente, sul vostro futuro. Cercate un posto che vi garantisca un po’ di pace, senza per forza dover scomparire dai radar.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi – 12 ottobre 2019 – si troveranno a dover far fronte a una serie di contrattempi. Molti di voi saranno distratti da alcuni pensieri: Mercurio e Marte infatti non faranno altro che prendersi gioco della vostra pazienza. Cercate di mantenere la calma e se serve fatevi aiutare da persone fidate. Ne verrete fuori.

Capricorno

Amici del Capricorno, per voi è in arrivo un sabato abbastanza divertente. In questa giornata infatti farete di tutto per distrarvi e non pensare al lavoro o ad alcuni problemi che vi hanno tolto il sonno in settimana. Dedicatevi ai vostri hobby o ai vostri familiari. Se siete in coppia, fate sentire tutta la vostra vicinanza al partner, che sta attraversando un periodo difficile.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario, oggi, hanno un oroscopo tutto concentrato sulla forma fisica. Avete passato momenti difficili, durante i quali non vi siete sentiti per niente in forma e avete desiderato iscrivervi in palestra e iniziare a mangiare pulito. Dedicate questo sabato a mettere a punto un programma di alimentazione che vi faccia tornare il sorriso e il benessere. Se ne sentite il bisogno, coinvolgete il partner per non cadere in tentazioni culinarie dopo pochi giorni.

Pesci

Amici dei Pesci, oggi non avete voglia di fare nulla. Vi siete fossilizzati sul divano e non avete alcuna intenzione di scollarvi. A poco serviranno gli appelli degli amici di sempre, che cercheranno di trascinarvi fuori per divertirvi. Volete rimanere a casa? Bene. Ma almeno utilizzate questo tempo per interrogarvi sui motivi che vi hanno portato a questa tristezza.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

