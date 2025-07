Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, durate questo weekend avrete un’occasione preziosa per ricaricare le batterie, lontano dalla frenesia della settimana lavorativa. Le finanze non richiederanno particolari attenzioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, molti di voi troveranno in questo fine settimana la pace e la serenità tanto desiderate, in linea con la vostra natura stabile e amante del comfort.

Gemelli

Cari Gemelli, il weekend sarà all’insegna della socialità e delle nuove esperienze. Le finanze permettono qualche extra per divertimento, ma con moderazione e senza esagerare.

Cancro

Cari Cancro, vivrà un fine settimana intimo e familiare, in sintonia con la vostra indole protettiva e affettuosa. La Luna, vostra reggente, amplifica la vostra sensibilità e il desiderio di stare con i vostri cari. Prendete cura del vostro benessere emotivo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 12 luglio 2025), molti di voi brilleranno anche in questo weekend, desiderosi di divertimento e visibilità. Il Sole, il vostro astro guida, vi dona un’energia radiosa e la voglia di essere protagonisti in ogni situazione.

Vergine

Cari Vergine, affronterà un fine settimana all’insegna della tranquillità e della produttività mirata. Mercurio, il vostro governatore, vi spinge a mettere ordine e a dedicarvi a piccole incombenze domestiche. Nel tempo libero, la lettura di un buon libro, il giardinaggio o piccole riparazioni vi daranno grande soddisfazione personale.

Bilancia

Cari Bilancia, vivranno un fine settimana all’insegna dell’armonia e delle relazioni sociali. Venere, la vostra protettrice, favorisce gli incontri e le attività sociali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il weekend si preannuncia intenso e profondo, con un forte desiderio di introspezione e di comprensione delle dinamiche interiori. Marte e Plutone, i vostri governatori, vi spingono a scavare a fondo nelle emozioni.

Sagittario

Cari Sagittario, molti di voi vivranno un fine settimana all’insegna dell’avventura e della libertà. Giove, il vostro pianeta, vi spinge a esplorare nuovi orizzonti e a cercare il divertimento in ogni forma.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, affronterete un weekend dedicato al riposo ma anche alla pianificazione del futuro. Saturno, il vostro governatore, vi invita alla riflessione e alla disciplina, anche nel tempo libero.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 12 luglio 2025), il weekend si annuncia stimolante e originale, con un forte desiderio di indipendenza e di esplorazione di nuove idee. Urano, il vostro pianeta, vi spinge a rompere gli schemi e a sperimentare nuove attività o incontri inaspettati.

Pesci

Cari Pesci, molti di voi vivranno un fine settimana all’insegna dell’intuizione e della sensibilità. Nettuno, il vostro governatore, vi rende particolarmente ricettivi alle energie circostanti e vi spinge a connettervi con il vostro mondo interiore e spirituale.