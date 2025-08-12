Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, nel segno amico del Leone riaccende la passione e la voglia di fare. Incontri vivaci, soprattutto nel pomeriggio. Nel lavoro, segui l’istinto ma non bruciare le tappe. La Luna suggerisce di rallentare in serata.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge le relazioni stabili, ma chiede di affrontare un nodo familiare rimasto irrisolto. Attenzione a una spesa imprevista. Bene il lavoro manuale o creativo. Giornata buona per sistemare documenti.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in buon aspetto ti rende brillante nei contatti e negli affari. Possibile telefonata che cambia il programma della giornata. Favoriti gli spostamenti brevi e le collaborazioni con segni d’Aria.

Cancro

Cari Cancro, giornata un po’ nervosa: la Luna dissonante può agitare le emozioni. Qualcuno cerca il confronto, ma tu preferisci il silenzio. Attività fisica o contatto con l’acqua ti aiutano a ritrovare il centro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 agosto 2025), con il Sole nel segno e Marte al tuo fianco, sei in forma smagliante. Ottimo momento per concludere un affare o lanciare un progetto. In amore, chi cerca conquista… riesce! Solo l’orgoglio può rovinare qualcosa

Vergine

Cari Vergine, giornata utile per tirare le somme. Mercurio ti rende lucido, soprattutto nelle trattative e nei confronti economici. Non lasciare nulla al caso. In amore c’è bisogno di un gesto concreto, non solo parole.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna favorevole sostiene il tuo charme: incontri brillanti, anche in ambienti nuovi. Un amico ti offre un consiglio prezioso, non sottovalutarlo. In serata torna una certa inquietudine: stacca la mente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Saturno e la Luna ti mettono alla prova sul fronte relazioni. Giornata intensa, ma costruttiva. Possibili chiarimenti importanti, ma serve pazienza. Bene il lavoro pratico, meno quello creativo.

Sagittario

Cari Sagittario, il fuoco si riaccende: Marte e la Luna ti spingono a osare, soprattutto in amore. Occasioni di viaggio o contatti con l’estero. Non trascurare il fisico: troppe ore al pc? Muoviti di più.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Plutone nel segno ti spinge alla trasformazione profonda. È tempo di abbandonare ciò che non ti rappresenta più. Sul lavoro arrivano notizie che sbloccano un progetto. L’amore? Serve un po’ di leggerezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 agosto 2025), la Luna opposta porta qualche piccolo scontro, ma niente di serio. Giornata utile per definire i ruoli, soprattutto in coppia o in società. In serata torna il sorriso grazie a una buona notizia.

Pesci

Cari Pesci, Giove ti guida verso nuove opportunità, ma sei tu a dover scegliere la direzione. Lavoro e affari favoriti, specialmente se legati a media, arte o insegnamento. L’amore ha bisogno di ascolto, non fretta.