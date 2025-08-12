Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:39
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, martedì 12 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Immagine di copertina
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 12 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, nel segno amico del Leone riaccende la passione e la voglia di fare. Incontri vivaci, soprattutto nel pomeriggio. Nel lavoro, segui l’istinto ma non bruciare le tappe. La Luna suggerisce di rallentare in serata.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge le relazioni stabili, ma chiede di affrontare un nodo familiare rimasto irrisolto. Attenzione a una spesa imprevista. Bene il lavoro manuale o creativo. Giornata buona per sistemare documenti.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in buon aspetto ti rende brillante nei contatti e negli affari. Possibile telefonata che cambia il programma della giornata. Favoriti gli spostamenti brevi e le collaborazioni con segni d’Aria.

Cancro

Cari Cancro, giornata un po’ nervosa: la Luna dissonante può agitare le emozioni. Qualcuno cerca il confronto, ma tu preferisci il silenzio. Attività fisica o contatto con l’acqua ti aiutano a ritrovare il centro.

oroscopo branko

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 agosto 2025), con il Sole nel segno e Marte al tuo fianco, sei in forma smagliante. Ottimo momento per concludere un affare o lanciare un progetto. In amore, chi cerca conquista… riesce! Solo l’orgoglio può rovinare qualcosa

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, giornata utile per tirare le somme. Mercurio ti rende lucido, soprattutto nelle trattative e nei confronti economici. Non lasciare nulla al caso. In amore c’è bisogno di un gesto concreto, non solo parole.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna favorevole sostiene il tuo charme: incontri brillanti, anche in ambienti nuovi. Un amico ti offre un consiglio prezioso, non sottovalutarlo. In serata torna una certa inquietudine: stacca la mente.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Saturno e la Luna ti mettono alla prova sul fronte relazioni. Giornata intensa, ma costruttiva. Possibili chiarimenti importanti, ma serve pazienza. Bene il lavoro pratico, meno quello creativo.

Sagittario

Cari Sagittario, il fuoco si riaccende: Marte e la Luna ti spingono a osare, soprattutto in amore. Occasioni di viaggio o contatti con l’estero. Non trascurare il fisico: troppe ore al pc? Muoviti di più.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Plutone nel segno ti spinge alla trasformazione profonda. È tempo di abbandonare ciò che non ti rappresenta più. Sul lavoro arrivano notizie che sbloccano un progetto. L’amore? Serve un po’ di leggerezza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 12 agosto 2025), la Luna opposta porta qualche piccolo scontro, ma niente di serio. Giornata utile per definire i ruoli, soprattutto in coppia o in società. In serata torna il sorriso grazie a una buona notizia.

Pesci

Cari Pesci, Giove ti guida verso nuove opportunità, ma sei tu a dover scegliere la direzione. Lavoro e affari favoriti, specialmente se legati a media, arte o insegnamento. L’amore ha bisogno di ascolto, non fretta.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 13 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 13 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 12 agosto 2025
Ti potrebbe interessare
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 13 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 13 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 12 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 12 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 12 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 12 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Branko oggi, lunedì 11 agosto 2025: le previsioni segno per segno
Oroscopo / L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dall’11 al 17 agosto 2025) per tutti i segni
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 11 agosto 2025
Oroscopo / Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 11 agosto 2025
Ricerca