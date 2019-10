Oroscopo Branko oggi 11 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi, 11 ottobre 2019, Branko ha consultato le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, Marte vi è nemico in questo venerdì che anticipa il fine settimana. Saturno in Capricorno, poi, contribuisce ad influenzare negativamente le vostre stelle, ma ciò che Branko prevede è un week end in cui vi rifugerete nel caldo abbraccio dell’amore. Preparatevi a emozioni ricche e a proposte sorprendenti. Nel frattempo, date una controllata al vostro stato di salute.

Toro

Cari Toro, questo ottobre ancora con temperature primaverili vi scalda il cuore e vi riempie di stimoli per intraprendere nuove frequentazioni amorose. Anche per quanto riguarda il lavoro, Marte vi rende immuni a qualsiasi nervosismo mentre i vostri colleghi non fanno altro che discutere. Gli farete vedere voi il significato della parola calma. Qualche problema, se ci sarà, si creerà con i vostri parenti.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko non siete sotto la Luna giusta per intraprendere discussioni particolarmente impegnative. Anche se si trova nel punto giusto per carriera e affari professionali, scoraggia gli scontri, che potrebbero rovinare questo vostro ritrovato entusiasmo per raggiungere alcuni obiettivi personali. La salute oscilla, va e viene, mentre l’amore è infiammato. Week end di sesso.

Cancro

Cari Cancro, siete più romantici che mai. La Luna in Pesci, congiunta a Nettuno e in trigono con Mercurio, infatti, vi porta verso lidi lontani e inesplorati, a vivere qualche bella emozione d’amore. Ottobre non è il vostro mese più fortunato e nemmeno il vostro preferito, ma le giornate che arriveranno saranno ricche di buona fortuna e non vi faranno di certo lamentare.

Leone

Cari Leone, se avete da poco intrapreso una relazione amorosa oggi vivrete la vostra prima crisi. Una discussione particolarmente accesa provocherà vere e proprie scintille, ma vi farà rendere conto che la persona che state frequentando ha per voi una grande importanza. Forse è la volta buona per fare sul serio, quindi cercate di far rientrare il dramma che avete creato. È eccessivo.

Vergine

Vergine, l’oroscopo di Branko di oggi non ha buone notizie per voi. Purtroppo questa Luna in Pesci congiunta a Nettuno e Giove è la peggiore per voi e l’invito è quello di badare molto alla vostra salute. La nota positiva, però, è che ritroverete stelle favorevoli entro breve, brevissimo tempo: Venere si sta avvicinando e vi renderà sexy, vogliosi di ridare forza e passione al vostro rapporto sentimentale.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, questo venerdì 11 ottobre prevede che ci saranno un po’ di tensioni in famiglia. La Luna piena in Ariete in arrivo vi disturba, oscura il vostro cielo e lo rende carico di perturbazioni. Per fortuna, però, siete ancora sotto la protezione della Luna in Pesci, che quanto meno vi aiuterà ad arrivare alla fine di questa settimana senza lasciare nulla di inconcluso.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, arriva il Sole e vi mette alla prova in quasi tutti i settori più importanti della vostra vita: lavoro, famiglia, amore. Soprattutto per quanto riguarda quest’ultimo, l’oroscopo di Branko vi suggerisce di lasciarvi andare e ricordarvi da dove nasce il sentimento che vi lega a una persona per rafforzarlo. D’altronde in due le battaglie si vincono prima. Lasciatevi stregare dalla passione.

Sagittario

Cari Sagittario, questa Luna in Pesci vi rende stressati e nervosi per tutto il fine settimana. Nonostante questo, però, una buona fortuna renderà più facile il raggiungimento di alcuni obiettivi, soprattutto se economici. Prendetevi 24 ore per fare il punto della situazione, per placare i bollenti spiriti e affrontare le future 48 ore al meglio.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, non si può fare tutto. Siete pieni di impegni e dovete rassegnarvi al fatto che non potrete onorarli tutti; Branko è però certo del fatto che saprete operare una giusta selezione e che questo vi renderà comunque pieni e soddisfatti di voi stessi. Amore e profitti arriveranno a breve, preparate il cuore e il portafoglio.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, grandi soddisfazioni in arrivo, soprattutto in campo professionale. Se siete dei liberi professionisti – medici, avvocati, ingegneri – avrete un fine settimana in cui verrà stappata più di una bottiglia di spumante. Avete preparato i bicchieri? In Amore, sfortunatamente, non godrete della stessa fortuna. Qualcuno vi sta facendo credere in qualcosa in cui non crede egli stesso.

Pesci

Cari amici dei Pesci, secondo Branko la giornata di oggi sarà all’insegna di grandi amori e travolgenti passioni. Nettuno porta una rivoluzione nel vostro cielo, con grandi occasioni in arrivo da acchiappare al volo. Motivo per cui le prossime settimane vi richiederanno un grande impegno, che però sarà più che ripagato. Potrete riposarvi, in seguito, tra le braccia dell’amore.

