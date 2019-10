Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Venerdì 11 ottobre 2019 – Ogni giorno Paolo Fox, il guru degli astrologi, annuncia le previsioni del suo oroscopo, il più consultato in Italia. Sono tantissimi infatti gli italiani che cercano le ultime previsioni sul web. Spesso Fox è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 11 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, per voi non è facile instaurare una perfetta sintonia con la persona che vi interessa, forse anche a causa dell’ambiente circostante (magari lavorativo) che è un po’ ostile. In amore è necessario agire con prudenza a partire da questa sera, avete accumulato troppa tensione e potrebbe scoppiare una discussione sgradita tra voi e il partner.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi spinge a innamorarvi di nuovo. Avete voglia d’amore in questo periodo e, anche se vi piace vedere il bicchiere mezzo vuoto, adesso dovete fare l’esatto contrario e approcciarvi alla vita in modo diverso, con più ottimismo. Con quel muso lungo e quell’aria cupa non andrete da nessuna parte e di certo non farete colpo su chi v’interessa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete in attesa di alcuni risultati che però tardano ad arrivare e questo stuzzica la vostra agitazione. Non siate nervosi. Secondo Paolo Fox, si tratta di un periodo transitorio che passerà presto. Già da questo weekend entrerete in una fase di recupero promettente che stimolerà le vostre emozioni, ritroverete la voglia di sorridere.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, secondo Paolo Fox il weekend vi renderà più allegri, soprattutto perché la settimana è stata pesante e l’avete conclusa, lavorativamente parlando, con qualche battibecco di troppo. Scrollatevi di dosso il pessimismo e lasciate il lavoro in ufficio, liberate la testa dai cattivi pensieri e concedetevi un’uscita con gli amici.

ACQUARIO

Cari Acquario, state vivendo una fase d’indecisione, avete davvero fatto tutto quello che volevate fare? Siete soddisfatti di quello che avete? Queste domande continuano a tormentarvi e lo faranno anche durante il fine settimana. Secondo Paolo Fox, potreste avvertire un aumento dello stress, frutto di un periodo di tensione che non vuole andar via. Tutto quello che fate vi calza stretto, non sarà il caso di cambiare qualcosa?

PESCI

Cari amici dei Pesci, concludiamo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox con il vostro segno. Questa sarà una giornata importante per chi vorrà esprimere al meglio le proprie emozioni, ponendo i presupposti per un weekend eccezionale. Venere, Luna e Mercurio vanno d’amore e d’accordo aiutandovi a realizzare progetti brillanti da portare avanti nel futuro prossimo. Chi sta cercando l’amore sarà fortunato perché il weekend vi condurrà verso una persona che potrebbe diventare molto importante per voi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci. L’amore bussa di nuovo alla vostra porta, se da tempo vi eravate assentati rifiutandovi di aprire agli sconosciuti, questa volta invece dovrete ascoltare quello che vi sussurra il cuore e lanciarvi in una nuova avventura.

