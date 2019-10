Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 11 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 11 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di portare pazienza perché il weekend porta consiglio e anche qualche gradita emozione. Venere finalmente dalla vostra parte vi aiuta a smussare la tensione, vivete l’amore in modo sereno e genuino, non lasciatevi sopraffare dal giudizio degli altri, siete voi a vivere la vostra relazione. Chi vuole raggiungere un nuovo traguardo professionale sarà accompagnato dalle stelle.

TORO

Cari amici del Toro, Paolo Fox spiega che durante il weekend avrete modo di recuperare terreno in amore: ultimamente avete vissuto tra alti e bassi, ma preparatevi a mettere da parte la tragedia, si passa alla commedia romantica. Tra sabato e domenica capirete chi davvero volete al vostro fianco e perché, fino ad allora cercate di evitare gli scontri.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata agitata per voi. Un venerdì di fuoco per chi ha intenzione di mettere i puntini sulle i alla propria storia d’amore e invece si ritrova con un muro dall’altra parte. Stanchezza e agitazione si riversano anche nel lavoro, dovreste imparare a tenere le due sfere separate e lasciate che sia l’amore a parlare per sé. Chi attende qualche sorpresa professionale non dovrà attendere poi molto.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vi vedrà molto attenti e ricettivi, volete cogliere ogni sfumatura di quello che ci circonda e del resto le stelle sono dalla vostra parte, accompagnandovi verso nuove ambizioni. Chi deve affrontare un discorso particolare con la famiglia dovrà approfittare del fine settimana per mettere tutto nero su bianco senza avere più paura, prima parlate meglio è.

LEONE

Cari Leone, la giornata di oggi secondo Paolo Fox sarà segnata da qualche turbolenza sentimentale: occhio a come vi ponete, è importante dare il giusto peso alle parole che vi escono di bocca, soprattutto con il partner in questo periodo delicato dove ogni pensiero diventa una lama. Basta poco per passare dalla parte del torto e non è certo questo quello che volete.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo Paolo Fox siete troppo distratti in questo periodo e questo potrebbe costarvi caro. Avvertite troppo nervosismo e non sapete gestirlo, la stanchezza si fa sentire ora che siamo arrivati al venerdì ma dovete tenere duro perché nel weekend avrete modo di recuperare le energie. Siate prudenti nei rapporti interpersonali.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: siete attenti di natura, non vi lasciate sfuggire il singolo dettaglio e sapete cogliere buona ispirazione da quello che vi circonda al momento. Questo venerdì sarà fortunato per voi, traete forza dalle stelle per compiere un passo difficile.

