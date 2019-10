Oroscopo oggi: venerdì 11 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno cercano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, venerdì 11 ottobre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 11 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questa sarà una giornata importante per quelli di voi che avranno voglia di mettersi alla prova in campo professionale. Non volete sottostare a quello che vi dicono gli altri, in particolare i colleghi invidiosi che non vedono l’ora di farvi cadere per terra. Questo è stato un anno leggermente faticoso per voi, per fortuna potrete chiudere in bellezza l’esperienza del 2019, magari con un nuovo amore.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vi vede un tantino affaticati, forse perché state cercando di risolvere tutti i problemi prima del fine settimana. Ma non riuscirete a buttarli sotto al tappeto come polvere, dovete eliminarli alla radice. In famiglia si respira un’aria tesa, forse perché chi ha commesso uno sbaglio non ha intenzione di prendersi le proprie responsabilità.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna dissonante causa qualche incomprensione in amore. L’oroscopo di oggi vi vede leggermente sottotono, non avete voglia di litigare con la vostra dolce metà, peccato che il partner non sia dello stesso preavviso. Gettatevi a capofitto nel lavoro e ritagliatevi un po’ di tempo per pensare a un gesto romantico: con un calice di vino e la giusta cioccolata ogni litigio viene meno.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di questo 11 ottobre vi vede pieni di energie. Questa potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando da tempo per lanciarvi senza paracadute in una nuova storia d’amore, non potete controllare sempre le ferite passate, bisogna andare avanti. Le stelle sono dalla vostra parte e spronano il vostro carisma ad avanzare una proposta intrigante.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi sottolinea qualche tensione in famiglia o in amore. Avete tirato troppo la corda con delle pretese eccessive e adesso state pagando il prezzo della vostra arroganza. Cercate di mettervi nei panni degli altri, siete molto generosi ma anche esigenti, non tutti possono comportarsi come voi. Queste saranno giornate altalenanti, da lunedì potreste ricevere una brutta sorpresa.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di questo venerdì 11 ottobre vi vede impegnati con una decisione che non vi piacerà affatto, ma che servirà come base per un futuro roseo. La Luna opposta vi porta sulla strada del ripensamento, ma dovete essere determinati e precisi, non è possibile commettere errori questa volta. I prossimi due mesi saranno ricchi di sfide.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi vi mette in allerta: qualcuno vuole provare a prendersi gioco della vostra buona fede, tenete gli occhi aperti. Che sia in amore o a lavoro, non abbassate la guardia e imparate a farvi rispettare. Non pensate alle delusioni passate, c’è sempre rimedio, il futuro esiste per questo.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo di oggi vi mette di buonumore, sarete in grado di affrontare al meglio questo fine settimana. La settimana non è stata facile, ma potete finalmente fermarvi e prendere un respiro. Venere e Mercurio favoriscono i segni d’Acqua e avranno una forte spinta in amore, soprattutto a quelle coppie che stanno insieme da tempo e vogliono concretizzare con un passo in avanti. Avvertirete il bisogno di essere più affettuosi.

Sagittario

Cari Sagittario, avrete un po’ di fatica a risolvere i problemi in corso nella vostra vita, per fortuna non dureranno a lungo. Già da domenica potrete iniziare una nuova fase, più positiva delle precedenti, concedete un po’ di spazio alle amicizie. Bisogna lottare per quello che si vuole, Giove in transito nel vostro segno da domani potrebbe mettervi in allerta nei confronti di determinate persone, non siate paranoici.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, avete vissuto momenti di disagio ma l’oroscopo di oggi – 11 ottobre 2019 – vi vede in netto recupero. Approfittate del fine settimana per riposarvi, da lunedì ci sarà da sudare. La vostra determinazione è l’unica costante in queste giornate di fuoco, il lavoro non procede come vorreste, ma non vi ferma nessuno. Evitate di lamentarvi troppo.

Acquario

Cari Acquario, avvertite una forte stanchezza in questo periodo, forse perché avete troppi pensieri per la testa e troppe cose da fare in un calendario disorganizzato. Prendetevi un momento di pausa per riflettere, non lo fate da tanto tempo, potrebbe aiutarvi staccare la spina e dedicarvi a una cosa che vi fa battere il cuore.

Pesci

Cari amici dei Pesci, ottobre è un mese importante per l’amore, lo mette sempre al primo posto, chi è alla ricerca dell’anima gemella non deve scoraggiarsi perché presto arriverà una svolta conclusiva. Se avete avuto problemi burocratici in questo periodo finalmente avrete una soluzione a portata di mano.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

