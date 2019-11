Oroscopo Branko oggi 11 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 11 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 11 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, secondo Branko questo sarà un lunedì produttivo per voi, complici anche le splendide Lune di novembre che vi indirizzano verso orizzonti positivi. La fortuna vi assisterà nel campo di vostro interesse, il weekend appena trascorso ha visto la Luna transitare nel vostro segno e da oggi inizia una nuova fase di plenilunio in Toro, cosa significa per voi? Altre ondate di positività, sarà una giornata creativa e interessante per le vostre finanze, non demordete fino al raggiungimento del risultato.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede al centro di una pioggia astrale, non sapete a quale influsso dare la precedenza, ma non vi preoccupate: sarete in grado di fare tutto. Mercurio si congiunge con il Sole in Scorpione creando una sorta di disorientamento, anche nei contatti stretti. La Luna piena di novembre cresce nel segno e vi avvicina all’amore, trovate la passione che desiderate.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, nonostante le ossa indolenzite questo lunedì vi avvicina a una pioggia positiva nel campo del lavoro, complice Mercurio congiunto a Sole in Scorpione avrete una settimana di successi professionali. La Luna agitata in Toro stimola i ricordi del passato.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko denota un certo nervosismo causato da Marte in Bilancia, fortunatamente quasi alla fine del suo influsso. Fidatevi del vostro istinto in questo periodo. Il vostro interesse punterà all’economia, la Luna in Toro favorisce le transazioni ora che è piena e con l’appoggio di Mercurio, Venere e Giove non potrete farvi scappare questa ghiotta occasione.

Leone

Cari Leone, la Luna piena in Toro unita alla terza fase del mese scorpioncino crea qualche problema nel vostro segno, ci sono cambiamenti in vista, in particolare nel mondo del lavoro. La Luna crea scompiglio in famiglia, ma unita al Capricorno e alla Vergine vi avvicina al successo professionale.

Vergine

Cari amici della Vergine, la Luna esalta le vostre qualità positive: siete generosi e ricchi d’umorismo, e la Luna piena che sta nascendo in Toro spianerà la strada alle persone sole: in arrivo un possibile colpo di fulmine. Tra gli incontri a sorpresa, secondo Branko, ci saranno anche persone che potranno darvi una mano nel lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Branko vede le stelle fare i conti tra passato e presente per un futuro migliore. La Luna piena in Toro è grandiosa e influenza la vostra rinascita. Non dovete necessariamente cambiare tutto, basta assumere un atteggiamento diverso, essere un tantino più generosi con il prossimo (magari solo con chi se lo merita).

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna piena che nasce in Toro rema contro il vostro segno, prestate attenzione al matrimonio e ai rapporti stretti in generale. Questa Luna così opposta non creerà però intoppi con Sole, Mercurio e Saturno che invece garantiscono il loro appoggio al vostro segno. Nuove storie d’amore in arrivo per chi ama viaggiare, traguardi interessanti per i più giovani.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di Branko di oggi sottolinea la Luna in plenilunio in Toro che tra oggi e domani sortirà un effetto interessante per il lavoro. Aumentano le occasioni di guadagno, ma potrebbero esserci disturbi tipici del segno soprattutto nel fisico. Venere invece aiuta ad aumentare i progetti, dall’amore al lavoro. Giove a breve scomparirà dal vostro segno, meglio approfittare per mettere in cantiere progetti di coppia: matrimonio, figli?

Capricorno

Cari Capricorno, entro la fine dell’anno ne vedrete di Lune passionali transitare nel vostro segno, ma una Luna piena come quella di oggi sarà irripetibile, quindi conviene cogliere l’attimo. Tra oggi e domani i single potrebbero vivere esperienze memorabili, in arrivo guadagni anche sentimentali.

Acquario

Cari Acquario, innamorarvi non è difficile, alcuni di voi sono già pronti per ricominciare da capo, avete voglia di una storia d’amore importante che susciti in voi forti emozioni. La Luna piena in Toro diventa oppressiva per le coppie sposate che devono affrontare alcune problematiche familiari, ma sarà positiva invece per i single.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di Branko si conclude con il vostro segno e parla di una Luna piena in Toro che stimola le vostre finanze e anche i rapporti con le persone a voi care. L’influsso si avvicina a parenti con cui non siete stati in buoni rapporti negli ultimi tempi, ma permette anche alla famiglia di allargarsi: nuore, generi, cognate, suoceri.

