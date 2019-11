Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 11 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sottolinea per voi una giornata all’insegna dell’amore. Questo per molti sarà un lunedì fortunato, vi riscoprirete sempre più innamorati del vostro partner e disponibili a nuovi incontri. Chi è single dovrebbe approfittare della positività delle stelle per guardarsi bene attorno.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi ripropone il vostro periodo fortunato in amore, state finalmente recuperando terreno dopo qualche settimana disastrosa durante le quali ne avete combinate di cotte e di crude. Adesso la fortuna vi sorride, evitate di sperperarla perdendovi in stupide polemiche. Evitate litigi, dovete dimenticare la tensione e focalizzarvi soltanto su pensieri felici.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Palo Fox questo sarà un periodo interessante per voi, favorito soprattutto il lavoro quindi non andate in panico se appurate qualche ritardo sulla tabella di marcia: ogni tanto ci può stare. In amore chi sta vivendo una crisi di coppia deve valutare bene il da farsi, potreste approfittare del favore delle stelle per porre rimedio a un torto subito, ma dovete capire se ne vale la pena. Evitate discussioni e godetevi la serata.

CANCRO

Cari amici del Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sta per arrivare un cambiamento importante per tutti coloro che hanno avviato già da tempo qualche progetto senza però riscuotere risultati. Non badate troppo al passato, guardate avanti e puntate all’amore, questa sarà una settimana ricca di emozioni positive e belle sorprese, soprattutto per chi è a caccia di nuovi amori o ritorni di fiamma.

LEONE

Cari Leone, Paolo Fox sottolinea una giornata sottotono per voi, questo sarà un lunedì da dimenticare. Non concluderete molto, avevate diversi progetti in mente per la giornata ma la pigrizia e il cattivo umore prenderanno il sopravvento costringendovi a rinviare i buoni propositi. Anche in amore siete in fase di recupero, vedrete che con la pazienza qualcosa migliorerà.

VERGINE

Cari amici della Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox ritroverete energia e positività nel lavoro: novità in arrivo vi mettono di buonumore. In amore invece tutt’altro paio di maniche: purtroppo alcune coppie dovranno affrontare una brutta crisi, imparate a risolvere pacificamente i problemi senza ricorrere necessariamente alla collera.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: soddisfazioni in arrivo nel lavoro, non lasciatevi sopraffare dai ritardi del mestiere, piuttosto badate anche all’amore, finalmente siete entrati in una fase di recupero in cui c’è bisogno di maggiore dolcezza.

