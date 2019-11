Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 11 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha diffuso le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono infatti considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 11 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox dovreste badare di più alle vostre finanze perché queste non saranno giornate facili. Non fate il passo più lungo della gamba, non esponetevi se non avete certezze soprattutto se tenete particolarmente al vostro progetto attuale. Le stelle sono dalla vostra parte in amore, evitate di tornare indietro agli errori del passato, dovete guardare soltanto in avanti.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, con la Luna opposta questa sarà una giornata particolarmente lenta. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovete tenere sotto controllo alcuni rapporti, amicizia o amore non è dato sapere, l’importante è esercitare un certo ordine. Rinviate le decisioni importanti al 13 novembre, il weekend porta consiglio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede in un periodo astrale molto positivo, amore e lavoro per una volta camminano di pari passo, tenetevi pronti per tantissime novità. Le stelle vi suggeriscono di lanciarvi in nuovi progetti, soprattutto i liberi professionisti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo lunedì sarà importante per voi. Secondo Paolo Fox la Luna in splendida posizione vi aiuterà a risolvere tutte le vostre questioni lasciate in sospeso. Chi vive in coppia potrà contare su un amore ancora più forte, anche quelli che hanno attraversato una brutta crisi impareranno a riscoprirsi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox questa settimana partirà con alcune difficoltà. Già dal primo mattino vi renderete conto di essere un po’ malinconici, cos’è che vi manca così tanto? Forse la forma fisica, l’avete persa di vista negli ultimi tempi, dovreste dedicare più attenzione al vostro corpo soprattutto in vista del Natale. Evitate complicazioni sentimentali, a lavoro non fasciatevi la testa prima di esservela rotta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 11 novembre 2019 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 11 novembre 2019 Oroscopo di oggi domenica 10 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

PESCI

Cari Pesci, questa sarà una giornata positiva per voi secondo Paolo Fox. L’oroscopo di questo lunedì 11 novembre porrà le basi per una grande settimana all’insegna della felicità. Potreste ricevere belle e importanti novità, il weekend vi aiuterà a riscoprire le gioie (assopite) dell’amore, complice anche Venere. Chi vuole lanciarvi in una nuova storia d’amore dovrà cogliere la palla al balzo.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello dei Pesci: l’amore vi sorride, approfittate dell’influenza positiva di Venere per lanciarvi a capofitto in una nuova storia.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE