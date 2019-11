Oroscopo oggi: lunedì 11 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, lunedì 11 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, lunedì 11 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, Venere è favorevole e vi accompagna verso nuove strade ricche di sorrisi e farfalle nello stomaco. Avevate voglia d’innamorarvi da tempo e siete stati finalmente accontentati, evitate futili paranoie che metterebbero in fuga la persona di vostro interesse, piuttosto concentratevi su quello che state vivendo. Ai problemi penserete più in là.

Toro

Cari Toro, l’oroscopo di oggi vi vede in netta contrapposizione con la gioia e la felicità. D’umore cupo come pochi, non avrete voglia di rapportarvi con gli altri esseri umani, reduci da un weekend devastante (fisicamente quando sentimentalmente). Per voi questo sarà un lunedì nero, preferireste passarlo sotto le coperte evitando il contatto visivo ma il dovere vi chiama: quantomeno a lavoro presentatevi e fate buon viso a cattivo gioco.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede bloccati in un limbo: da tempo avreste dovuto prendere una decisione importante per il vostro futuro eppure avete sempre aspettato il momento giusto; forse non esiste, dovete cogliere la palla al balzo quando è il vostro turno e tirare più forte che potete per vedere i risultati. L’amore ha deciso di prendersi una vacanza dalla vostra vita, ma non vi manca affatto.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede rilassati e pronti a tutto. Il weekend è stato rivelatore per quelli nati sotto questo segno, perché ha portato a galla alcune verità nascoste. Siete stanchi di giocare in panchina, è arrivato il momento di passare all’attacco. Le ambizioni professionali avranno la priorità su tutto il resto.

Leone

Cari Leone, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vi metterà in una posizione difficile. Avete evitato di dire la verità alla persona a cui volete bene per paura di farla soffrire, ma non potete più temporeggiare né continuare a mentire: parlate ora o tacete per sempre. Avete bisogno di schiarirvi le idee prima del grande discorso, evitate di accumulare problemi.

Vergine

Cari amici della Vergine, per voi è importante ritrovare la serenità e il lavoro al momento è l’unica cosa che vi allontana da quell’obiettivo. Amore, amicizie e famiglia non vi creano disturbi, soltanto la vostra professione condisce la vostra vita con troppo peperoncino e da oggi in poi avete deciso di mangiare più leggeri. Se volete affrontare il discorso con il vostro datore di lavoro, fatelo in modo diplomatico.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi sottolinea una leggera tensione in famiglia. I litigi non piacciono a nessuno, ancor di più se si tratta del proprio sangue, eppure capitano. Quello che dovreste fare è un passo indietro, rivalutare la faccenda con occhi esterni e capire il da farsi. Non lasciatevi condizionare dal lavoro e soprattutto non mischiate i problemi.

Scorpione

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi evidenzia il vostro livello di stress. Quello che state facendo non vi piace e ha degli effetti negativi anche sulla vostra vita privata, non date al lavoro tutto questo potere, imparare a dividere le due cose e se qualcosa non vi sta bene allora parlatene perché non potete buttare sempre tutto dentro.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata piacevole sarà per voi quella di oggi. Dopo un weekend passato con i vostri cari, siete pronti ad affrontare una settimana stimolante. La sete di vittoria è sempre più forte, avete intenzione di sbaragliare la concorrenza e ottenere i vostri risultati professionali costi quel che costi. In amore la fortuna gioca nella vostra squadra, approfittatene.

Capricorno

Cari Capricorno, lunedì da leoni ma il resto della settimana da pecora. L’oroscopo di oggi vi vedrà rilassati e sorridenti forse perché le incombenze lavorative sono ancora lontane, ma il solo pensiero vi angoscia. Non dovreste vivere in questo clima di terrore, cambiate quello che non vi piace, siete ancora in tempo.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vi sprona a cambiare le cattive abitudini e approcciarvi a uno stile di vita più sano e rigenerante. Il weekend è stato disastroso da ogni punto di vista, avete bisogno di ricominciare da capo, partite con il circondarvi di persone positive che possano regalarvi un sorriso quando ne avete più bisogno. E chissà, magari quella persona sorridente un giorno sarete proprio voi.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di questo lunedì 11 novembre vi sprona a seguire i vostri desideri. Ultimamente avete perso la voglia di mettervi in gioco, forse perché non ci credete più in quello che fate, ma non mettete in panchina la vostra volontà, dovete riscoprire la scintilla. L’amore – latitante da tempo – tornerà nella vostra vita, forse una vecchia fiamma.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

