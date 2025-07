Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, le stelle invitano a essere più pazienti, soprattutto nelle relazioni. Sul lavoro potreste dover gestire qualche imprevisto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di consolidare ciò che avete costruito finora. Ottime prospettive in campo finanziario.

Gemelli

Cari Gemelli, periodo di cambiamenti e nuove idee. Sul lavoro siate pronti a cogliere opportunità e a mettere in discussione vecchie abitudini.

Cancro

Cari Cancro, è tempo di riflettere sui propri sentimenti. Servirà maggiore equilibrio emotivo. Lavoro? Meglio non prendere decisioni affrettate.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 luglio 2025), le energie planetarie favoriscono il Leone in molti ambiti. In queste ore gioca un ruolo importante la sincerità e la capacità di ascoltare.

Vergine

Cari Vergine, potrebbe emergere qualche difficoltà sul lavoro, ma con metodo e organizzazione supererai tutto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere supporta la Bilancia nel vivere emozioni intense. È un buon momento per recuperare vecchie amicizie e per fare nuovi incontri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la settimana richiede attenzione alle emozioni e alle dinamiche di gruppo.

Sagittario

Cari Sagittario, è arrivato il momento di esplorare nuove strade e a uscire dalla routine. Le occasioni di crescita non mancano.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, periodo di grande determinazione. Il lavoro può portare soddisfazioni importanti, ma bisogna saper gestire lo stress.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 luglio 2025), la creatività è al massimo. È il momento giusto per avviare progetti nuovi o rivedere quelli in corso.

Pesci

Cari Pesci, Pesci, il periodo è favorevole per riflettere sul futuro e fare scelte importanti. Nel lavoro, evitate distrazioni e concentrate le energie sulle priorità.