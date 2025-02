Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 febbraio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 febbraio2025:

Ariete

Cari Ariete, la Luna nuova porterà una ventata di aria nuova nella vostra vita portando una grande voglia di nuove amicizie e di socialità. Lo spostamento di Marte porterà energie nuove anche in ambito lavorativo. Avrete modo di vincere molte sfide.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il novilunio disturberà un po’ Uranio e questo si ripercuoterà anche sui vostri interessi. Ci vorrà un po’ di cautela soprattutto nell’ambito degli affari. Prudenza servirà anche nella gestione del vostro corpo. Se qualcosa non va, meglio consultare un esperto.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna nuova vi darà una bella iniezione di vitalità e di energie. Adesso vi sentite davvero pronti a raccogliere le sfide anche in ambito professionale. Se qualcuno non apprezza il vostro talento e i vostri sforzi, forse sarebbe meglio rivolgere altrove le vostre attenzioni.

Cancro

Cari Cancro, nel vostro cuore sapete bene quali sono le vostre priorità quindi sarebbe meglio prenderne atto e non fare le cose solo per accontentare gli altri. Marte potrebbe mettere un po’ di zizzania tra i coniugi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 11 febbraio 2025), non è il caso di drammatizzare se qualcosa non funziona. Qualche collaboratore potrebbe trovare un banale pretesto per fare una polemica sterile. Cercate di farvi scivolare addosso le critiche ed evitate di prendere ogni cosa di petto.

Vergine

Cari Vergine, la Luna polemica del fine settimana ha lasciato qualche strascico nella vostra vita. Dopo la tempesta viene sempre il sereno e quindi cercate di tirarvi su e di non farvi coinvolgere in questo clima polemico.

Bilancia

Cari Bilancia, tanti timori e tante paure stanno per svanire grazie anche all’effetto della nuova Luna che per voi rappresenterà un motivo di svolta. Presto un cielo potente spazzerà via tutte le nubi che si sono addensate nella vostra vita nei giorni precedenti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, cercate di evitare inutili polemiche soprattutto in famiglia. Magari avete sperato che tutto si risolvesse in fretta, ma vi state rendendo conto che alcune situazioni si stanno trascinando avanti. Forse dovreste chiedere un chiarimento definitivo.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte in Acquario vi darà una bella carica di energia. Se avete un contratto in ballo da concludere, dovrete cercare di fare in fretta e di dirimere ogni dubbio per non perdere una opportunità importante per il vostro futuro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, se avete un affare in ballo sarebbe meglio cercare di schiacciare il piede sull’acceleratore per non veder sfumare un’opportunità importante. Venere continua a rimanere dalla vostra parte agevolando soprattutto l’ambito sentimentale.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 11 febbraio 2025), la luna nuova è solo l’inizio di un periodo esaltante. E’ un momento di rinascita in cui dovreste cercare di definire le vostre priorità. Ci vuole un po’ di prudenza se avete un affare in ballo, Non abbiate fretta di concludere e valutate bene ogni mossa.

Pesci

Cari Pesci, in attesa che arrivi la stagione dei compleanni tante novità si stanno affacciando nella vostra vita. Avrete un grande fiuto per gli affari e coglierete una occasione splendida per dimostrare il vostro talento.