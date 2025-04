Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 aprile 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 11 aprile2025:

Ariete

Cari Ariete, questo cielo è davvero in grande fermento in attesa che arrivi Mercurio nel segno a darvi manforte e a rafforzare il vostro spirito di iniziativa.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna piena esalta la vostra sfera professionale e la rende ancora più elettrizzante e stimolante sotto tanti punti di vista. Cercate di non farvi condizionare dagli altri e seguite il vostro istinto.

Gemelli

Cari Gemelli, alcune questioni burocratiche potrebbero rendere questa giornata un po’ noiosa o fastidiosa. Va detto che a breve avrete Mercurio in aspetto benevolo…

Cancro

Cari Cancro, la posizione di Mercurio potrebbe sbloccare alcune situazioni. Nel fine settimana la Luna porterà un po’ di scompiglio in famiglia. Marte vi renderà particolarmente seducenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 aprile 2025), nuove opportunità e nuovi contatti renderanno la vostra vita più elettrizzante che mai. Il vostro è un cielo che parla di nuove opportunità, di grinta e di azione.

Vergine

Cari Vergine, la Luna piena focalizzerà l’attenzione sulla vostra situazione finanziaria che sembra essersi un po’ impantanata. Dal 16 aprile avrete un Mercurio in aspetto neutrale. Qualcuno potrebbe riconoscere le vostre qualità e premiarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, ci sono persone che stanno provando ad ostacolare i vostri piani, per invidia o per cattiveria. Mercurio in opposizione potrebbe rendere complicata la vostra situazione a livello comunicativo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna piena bacia l’amore e sentimenti. Se avete accanto la persona giusta, sarà più facile sentirsi amati e coccolati. In questo momento avete bisogno di una comunicazione più diretta e sincera con colleghi e collaboratori.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna piena nel fine settimana renderà il clima familiare più confuso e incerto. Potrebbero affiorare malintesi e malumori in famiglia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, ci sono degli ostacoli a livello sentimentale che hanno frenato un po’ le vostre ambizioni. Magari avete dovuto rimandare alcuni progetti per via di incertezze che sono sorte nell’ambito del rapporto di coppia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 11 aprile 2025), questa primavera vi dona nuova linfa e vi rende più trasgressivi e frenetici che mai.

Pesci

Cari Pesci, sono in arrivo belle opportunità a livello professionale da cogliere al volo. Forse qualcuno è talmente immerso nell’amore da non accorgersi delle belle chance che potrebbero nascere a livello lavorativo.