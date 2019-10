Oroscopo Branko oggi 10 ottobre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha consultato le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko?

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 ottobre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, siete particolarmente annoiati dalla routine. Una certa insofferenza regnerà in questa giornata, rendendola molto pesante. Le questioni pratiche, con questo stato d’animo, sono quelle che vi affaticano di più, ma anche quelle a cui dovete prestare la massima attenzione. La stessa che dovete avere nei confronti di chi, sul lavoro, potrebbe ostacolare i vostri sogni di gloria.

Toro

Cari Toro, siete in un periodo in cui sono protagoniste le questioni amorose. Qualche difficoltà è sopraggiunta nella vostra relazione poiché qualcuno, dal passato, è tornato per mettervi i bastoni tra le ruote. O meglio, vuole metterli tra voi e il raggiungimento della felicità. Sono gli influssi aggressivi, dice Branko, di Mercurio e Venere opposti allo Scorpione.

Gemelli

Cari Gemelli, qualche problematica sul posto di lavoro, dove vivrete qualche conflitto con colleghi e collaboratori. Se gli altri hanno paura di esprimere delle opinioni, peraltro, voi cercate di distinguervi. Emergerete e vi aiuterà a conquistarvi le vostre posizioni. Tentate di comportarvi in modi per voi inconsueti, riceverete reazioni inconsuete e positive.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di Branko di oggi vede agitazione nel vostro animo. Tutta colpa della Luna piena, passata ieri pomeriggio nel segno dei Pesci. Questa, però, è pronta anche a offrirvi opportunità positive, come un nuovo amore e una rinnovata passione per chi è in coppia stabile. Qualcuno vi fa la corte? Dategli una possibilità.

Leone

Cari Leone, ci sono molte aspettative su di voi da parte sia della famiglia, che del partner che dei colleghi. Tutti si aspettano grandi cose, ma non sempre vi sentite al top delle energie per non lasciare delusi gli altri. Sul lavoro, però, continuano ad arrivare soddisfazioni, prendetevele tutte e tenetevele strette.

Vergine

Vergine, l’oroscopo di Branko di oggi vi mette in allerta da alcuni inganni provocati dalla Luna in Pesci, fin troppo lusinghiera per risultare reale. Non lasciatevi prendere in giro da alcuni fuochi di paglia, sia in amore che sul lavoro. Quel collega non fa altro che complimentarsi con voi? Non fidatevi, è tutta scena.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, secondo Branko questo giovedì 10 ottobre parla più di soldi che di amore. In effetti, con Urano che transita nel Toro, potreste avere l’idea dell’anno, quella che vi assicurerà guadagni e certezze per un lungo periodo. Siete molto creativi e stimolati, quindi approfittatene per mettere in cantiere nuovi progetti. Proprio quelli che perpetueranno il vostro successo.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, l’amore è il protagonista di queste vostre giornate. Venere è nel segno, la Luna è in Pesci e voi state vivendo con pienezza e trasporto la vostra relazione sentimentale. Questo giovedì, in particolare, è ricco di buona fortuna e vi aiuterà a risolvere alcuni conflitti.

Sagittario

Cari Sagittario, un po’ di concretezza non fa mai male. Dovete svegliarvi, perché avete vissuto di sogni e illusioni e ora state aprendo gli occhi e guardando la realtà con amaro disincanto. Chi vi aveva detto che sarebbe andato tutto bene, senza un grande impegno, mentiva. Recuperate il terreno perso.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna in Pesci vi illuminerà d’immenso. Siete in ottima forma, sia sul lavoro che in amore. Siete romantici come non mai, con questa Venere in Scorpione che vi dà gli giusti stimoli e vi porta verso nuove conquiste sentimentali.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, siete desiderosi di amare e di essere amati. Volete qualcuno al vostro fianco che sia all’altezza della vita che volete per il vostro futuro. Stesso discorso per quanto riguarda l’amicizia: basta con rapporti leggeri e superficiali, volete concretezza e affidabilità. Occhio al fisico, non esagerate, siete un po’ stanchi.

Pesci

Cari amici dei Pesci, secondo Branko oggi ci sarà qualche problema sul lavoro. E la responsabilità è vostra e di nessun altro, visto che nei giorni scorsi siete venuti meno a qualche importante responsabilità. Non flagellatevi ma impegnatevi per recuperare, Urano vi protegge e vi aiuta. L’amore, invece, è incantevole in questo autunno.

