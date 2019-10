Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Giovedì 10 ottobre 2019 – Ogni giorno Paolo Fox, il guru degli astrologi, annuncia le previsioni del suo oroscopo, il più consultato in Italia. Sono tantissimi infatti gli italiani che cercano le ultime previsioni sul web. Spesso Fox è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio su LatteMiele dove anticipa cosa dicono le stelle per il giorno in corso e per i seguenti.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 10 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata in cui metterete in discussione la vostra libertà. Non credete di essere pienamente in possesso delle vostre azioni, piuttosto siete convinti che qualcuno vi influenzi al punto da non essere più liberi di comprendere cosa dire e fare. Se ne avete preso coscienza, vuol dire che avete la facoltà di dire no, grazie.

SCORPIONE

Cari amici dello Scorpione, prima dell’estate ci sono stati alcuni problemi professionali per voi che tornano a tormentarvi anche adesso. Alcuni di voi hanno chiuso una porta sperando di non doverla toccare mai più, con la speranza che potesse aprirsi un portone. Ma così non è stato e quindi potreste dover rivalutare alcune situazioni spinose che avete preferito affrontare da lontano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – giovedì 10 ottobre 2019 – vi suggerisce di vivere intensamente la libertà d’amare. Il vostro carattere vi porta ad amare di più chi prende le distanze, ma non dovete rincorrere sempre gli altri per essere felici, vi rende felice chi decide di restare. Ma è pur vero che più qualcuno si lega a voi e più avvertite il bisogno di prendere aria. Dovete capire cos’è che volete davvero dall’amore.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, il mese di settembre non ha portato grandi novità in amore per voi, per fortuna l’oroscopo di Paolo Fox vi annuncia che questo mese invece sarà promettente per la vostra sfera sentimentale. Anche chi di voi è più restio alle relazioni di lunga durata si troverà a cedere su tutta la linea. Già da martedì Venere è entrata nel vostro segno spronando il vostro cuore ad avvicinarsi a qualcuno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox il vostro cavallo di battaglia è anche il vostro tallone d’Achille. Amate esporvi in prima linea, sempre pronti a dire quello che vi passa per la testa, ma questo vi espone troppo rendendovi fragili alle critiche. Siete entrati in una fase di riflessione, il vostro cuore ha deciso di fare un passo indietro e valutare attentamente il da farsi. Qualche coppia potrebbe avere qualche dubbio sulla vera natura dei propri sentimenti.

PESCI

Cari Pesci, concludiamo con il vostro segno l’oroscopo di Paolo Fox di quest’oggi. Siete molto innamorati in questa fase, avete voglia di vivere grandi passioni, spronati anche dall’influenza della Luna e Venere che aumentano la vostra aura positiva. Chi ha rotto da poco con una persona importante potrebbe voler ricucire lo strappo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: state attraversando una fase positiva soprattutto in campo sentimentale. Grazie alla complicità della Luna e Venere, potrete tornare sui vostri passi se avete concluso da poco una storia d’amore che ancora vi preme nel cuore e recuperarla.

