Oroscopo Paolo Fox oggi | Giovedì 10 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Giovedì 10 ottobre 2019 – Paolo Fox ha come sempre consultato le stelle per realizzare il suo oroscopo, tra i più apprezzati da tutti gli italiani. Il noto astrologo spesso è ospite in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (come LatteMiele) dove annuncia le sue previsioni per oggi e domani, ma anche per le giornate successive dei vari segni astrologici. E tanti italiani ogni giorno vanno alla ricerca delle ultime novità, per capire come sarà indirizzata la loro giornata.

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 10 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox non dovete buttarvi giù alla prima sconfitta, ogni tanto può capitare di perdere una sfida ma non dovete mai arrendervi, anzi, quando cadete dovete rialzarvi più forti di prima e combattere a denti stretti il vostro avversario. Quando la sfida si complica, è lì che dovrebbe uscir fuori la vostra ambizione e voglia di rivalsa. Nelle ultime settimane è stato difficile raggiungere qualche traguardo prefissato, ma nel weekend potrete recuperare il terreno perduto.

TORO

Cari Toro, state attraversando una fase pigra anche dal punto di vista professionale, le opportunità a vostra disposizione non vi fanno particolarmente gola ma rimpolpano il vostro portafogli, quindi non è da screditare. Paolo Fox e le sue stelle consigliano di mobilitarsi, soprattutto se state cercando una nuova opportunità che dia un po’ più di brio alla vostra vita. Questo sarà un mese complicato per quelle coppie che non riescono a superare i momenti di crisi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox questo giovedì 10 ottobre non scorrerà nel migliore dei modi, avrete qualche problema da gestire, soprattutto a livello fisico. Per fare tutto quello che c’è nella vostra agenda ci vorrebbe una giornata di 48 ore, ma non dovete demordere, piuttosto imparate ad organizzarvi meglio. L’anno nuovo porta maggiori occasioni alla vostra portata, avrete modo di dimostrare il vostro valore a chi di dovere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari amici del Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vede giornate di recupero in arrivo per voi, che avvertite il bisogno di sistemare le vostre emozioni troppo in subbuglio nell’ultimo periodo. Questo potrebbe essere il mese adatto a riscoprire una passione assopita, un desiderio che non credevate di avere più dentro di voi e che invece c’è e inizia a farsi sentire. Assecondatelo.

LEONE

Cari amici del Leone, arriva la seconda parte di questa settimana e la parola sarà affidata ai sentimenti. Venere non è vostra amica in questo periodo, nel weekend peggiorerà la sua influenza, quando voi vorreste avere il massimo dalla vostra relazione e andate su tutte le furie quando non vedete gli stessi sforzi ricambiati dal partner. Qualche incomprensione di troppo nei rapporti di lunga durata vi mette di cattivo umore.

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, giovedì 10 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi giovedì 10 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 10 ottobre 2019

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede stanchi ma felici. La vostra sete di successo potrebbe essere danneggiata da qualche influenza esterna, ma non lasciatevi abbattere. Siete molto attenti ai dettagli e la vostra meticolosità potrebbe far ingelosire i vostri colleghi e questo potrebbe causare attrito.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: sarà una giornata importante per i sentimenti, avete voglia d’innamorarvi ancora, anche se avete già trovato la persona giusta avvertite il bisogno di esplorare in profondità i vostri sentimenti. Non lasciatevi ostacolare dalle malelingue.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI