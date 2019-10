Oroscopo oggi: giovedì 10 ottobre 2019. Le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 10 ottobre 2019. L’oroscopo di TPI:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, preparatevi a un giovedì davvero al di sopra delle vostre aspettative. Delusi come siete da alcune questioni della vostra vita, su tutte il lavoro, oggi tornerete a sentirvi nuovamente felici grazie a una bella notizia ricevuta in mattinata. A volte i sogni si avverano! In amore, se c’è qualcosa che non va è meglio parlarne subito, piuttosto che covare rancori che possono portare nuovi problemi.

Toro

Cari amici del Toro, anche per voi è in arrivo una giornata molto buona. Siete in una fase di grande sicurezza nei vostri mezzi e le conseguenze si vedono soprattutto sul lavoro, dove riuscite a togliervi diverse soddisfazioni. Anche in amore sarà un giovedì fortunato per voi, grazie all’influenza positiva della Luna. Risulterete allegri e di grande compagnia per tutti coloro che vi staranno vicini.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi 10 ottobre 2019 vi regala una giornata abbastanza normale, senza grossi colpi di scena. Sentite un grande bisogno di riposo: è stata una settimana impegnativa soprattutto a livello mentale, visto che avete dovuto gestire diversi problemi familiari. Tutto sembra sempre gravare sulle vostre spalle: in questa giornata, pensate solo a voi stessi. E nel lavoro le stelle vi consigliano di non essere frettolosi: i successi arrivano solo con il tempo.

Cancro

Cari amici del Cancro, oggi sarà una giornata no per voi. Soprattutto in amore, visto che Venere penserà bene di voltarvi le spalle per tutto il giorno. Se avete qualche problema da risolvere con il partner, rimandatelo a un momento migliore. Concentratevi su voi stessi e cercate di non farvi prendere troppo dallo stress. Sul lavoro gli impegni non mancano mai, ma imparate a ritagliare del tempo anche per gli affetti.

Leone

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi vi vede tra i segni più in forma di tutti. Siete delle persone molto ambiziose e qualche volta non avete esitato a passare sopra gli interessi degli altri per raggiungere i vostri scopi: non sempre però quella è una strategia vincente e le stelle vi hanno abituato a ottenere le vostre vittorie anche con la diplomazia. Continuate su questa strada, non ve ne pentirete. E non trascurate troppo alcuni amici, che ci sono sempre stati per voi al momento del bisogno.

Vergine

Cari Vergine, sarà un giovedì dai due volti quello che vi aspetta. Nella prima parte della giornata, infatti, non vi sentirete benissimo: qualche discussione di troppo in famiglia e alcuni acciacchi vi manderanno ko. Dopo pranzo, però, complice un po’ di riposo e la giusta compagnia, riuscirete a risollevare il vostro morale. Se siete single, inoltre, siete corteggiati da una persona che inizia a farvi battere il cuore. Ma non abbiate troppa fretta.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, siete il segno fortunato per eccellenza. Secondo l’oroscopo di oggi, infatti, la vostra giornata sarà perfetta: sono momenti ideali per passare del tempo con il partner, spensierati e senza stress. Ma anche se siete single è un periodo in cui sono favoriti gli incontri galanti. Sul lavoro non mancano problemi e difficoltà, ma le vostre capacità sono indubbie e tanti colleghi fanno affidamento su di voi. Tante le soddisfazioni, anche se vorreste qualcosa di più a livello economico.

Scorpione

Cari Scorpione, continua il periodo magico per voi. Dopo un’estate piena di delusioni e colpi di scena, siete pronti a tuffarvi nella vostra stagione preferita, l’autunno, con rinnovato entusiasmo. Merito dell’amore, visto che il partner vi fa sentire amati e apprezzati come non mai. Sul lavoro ci sono sempre problemi, non siete soddisfatti appieno, ma il resto della vostra vita è così florido che al momento non vi fate problemi.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi prevede uno slancio senza precedenti per quel che riguarda il lavoro. Ultimamente avete dimostrato a tutti, colleghi e superiori, di essere più determinati che mai a raggiungere obiettivi personali e di gruppo. Siete apprezzati per la vostra serietà, ma suscitate anche molte invidie: state attenti ad alcuni falsi amici che vogliono solo mettervi i bastoni tra le ruote.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, per voi arriva una giornata senza infamia e senza lode. Siete molto concentrati sul vostro lavoro, che vi regala soddisfazioni ma anche molta stanchezza. La vostra missione è quella di ottenere un grado tale da lasciarvi tranquilli a livello economico: avete molta voglia di ripagare chi ha fatto sacrifici per voi, soprattutto i vostri genitori, e non avete intenzione di farvi distrarre da altre cose. Chi vi vuol bene vi capirà.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di oggi vi vede non particolarmente allegri. C’è qualcosa infatti che vi toglie tranquillità e ha a che fare con l’amore: alcuni single hanno occhi solo per una persona che sembra non guardarli neanche di striscio, mentre chi è in coppia è assalito da mille dubbi sul partner. Accettate i consigli di amici e parenti, ma poi prendete una decisione, seppur drastica, solo con la vostra testa.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi dice che vi sveglierete in gran forma. È una giornata in cui volete solo fare del bene agli altri, senza perdere tempo dietro alla solita routine e alle commissioni. Dedicatevi ad alcuni amici in difficoltà o al partner e pensate solo a renderli felici. Lo sarete anche voi di rimando.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda ottobre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Capricorno, che sta vivendo un periodo magico dal punto di vista lavorativo.

Non dimentichiamoci poi del Leone, che a inizio 2019 è stato eletto segno zodiacale dell’anno: anche in questo mese di ottobre continueranno le soddisfazioni per voi. Per finire invece, e questa è una novità, c’è anche lo Scorpione tra i segni fortunati: in amore siete in netta ripresa, ma adesso dovete fare di tutto per fare meglio anche al lavoro.

