Oroscopo Branko oggi 10 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 10 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 novembre 2019:

Ariete

Cari Ariete, la Luna transita nel vostro segno e vi farà affrontare situazioni, persone, che si oppongono alle vostre iniziative. Buone notizie nel campo delle finanze grazie a Mercurio (idea) e Giove (fortuna). Tenete sotto controllo il fisico.

Toro

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko è in arrivo Luna piena in Toro. Prospettive buone di guadagno. Ricordate, Toro non perde mai. Vi aspettano due giorni di felicità, con la Luna più passionale del 2019 in arrivo a mezzanotte.

Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli un nuovo destino, tracciato dalle stelle a inizio anno, è già realtà. Lo Scorpione inciderà sulla vostra rinascita, a partire dal lavoro. Luna è una generosa protettrice. Il vostro senso pratico ben sviluppato vi farà vincere una gara che vi interessa, anche in amore.

Cancro

Amici del Cancro, secondo l’oroscopo di Branko la Luna in Ariete, opposta a Marte, vi creerà qualche problema alla schiena, al ginocchio e alle vie respiratore. Da domani però Luna piena in Toro vi porterà fortuna. Agitazione in amore.

Leone

Cari Leone, Venere e Marte sono nel vostro cielo, che gode della protezione di Giove e della Luna in Ariete. Sarà tutto una festa. Vi attendono nuovi incontri. Qualche difficoltà con il lavoro.

Vergine

I nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko, attraversano una fase positiva, nonostante l’agitazione per la formazione del plenilunio. È il momento giusto per improvvisare un viaggio e andare incontro alla fortuna. Notizie buone nel campo del lavoro e delle finanze. Vi attende anche un risveglio della passione.

Bilancia

Amici della Bilancia, la luna cattiva in Ariete vi rallenta e sarà meglio non intraprendere cose importanti. Sarà una domenica di belle relazioni, e gite interessanti. Branko vi consiglia di non abusare delle vostre forze fisiche, e risparmiarle per la prossima settimana. Colpo di fulmine in vista.

Scorpione

Cari Scorpione, Urano disperderà un passato che non vi serve più. I soldi saranno inferiori alle aspettative. Cambierà tutto, tranne un grande amore che sarà per sempre.

Sagittario

Sagittario, l’oroscopo di Branko vi consiglia di vivere con entusiasmo e passione, grazie alla Luna in Ariete e a Venere e Giove a favore. Se avete in programma un matrimonio, o la nascita di un figlio, accelerate. Concludete entro il 30 un affare in campo immobiliare.

Capricorno

Amici del Capricorno, cadrà presto qualche illusione professionale o sentimentale, ma al suo posto arriva una nuova speranza. Il ritorno di Giove dopo 12 anni vi farà sussultare il cuore, mentre Marte e Venere vi faranno sussultare i sensi. Una domenica di pensieri positivi vi attende.

Acquario

Cari Acquario, Sole in Scorpione può essere demoralizzante, vi serviranno la vostra pazienza e lungimiranza. Avete una comoda via d’uscita: amicizie, relazioni sociali, aiuti dalle autorità. E poi Giove, Luna appassionata, Marte conquistatore.

Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko, i nati sotto il segno dei Pesci hanno bisogno di cercare nuovi mari, per sfuggire al solito ambiente. Saranno parecchie le combinazioni astrali favorevoli, ed è il momento giusto per promuovere progetti nuovi, con lo Scorpione che ha la forza della rinascita.

