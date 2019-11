Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tantissimi italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi a predire l’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 10 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, in questa domenica le stelle tornano a sorridervi dopo qualche giorno di tristezza. Approfittate di questa rinnovata forza per dare nuovo vigore alla vostra relazione. State precipitando nella routine e questo non è un bene. Quindi, in questo giorno di relativo relax è vostro obbligo rompere quella routine e fare qualcosa di davvero originale.

TORO

Cari amici del Toro, secondo Paolo Fox l’oroscopo di oggi siete in netta ripresa. Avete passato una settimana di forte stress lavorativa, con l’aggiunta di una condizione fisica non ottimale. Siete stati stanchi, spossati e insofferenti verso chiunque. Adesso la musica cambia: approfittate di questa domenica per passare del tempo con il partner o con la famiglia.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, su con la vita! Siete stati troppo giù di morale nei giorni scorsi, al punto che anche i vostri familiari hanno iniziato a preoccuparsi. Le stelle invece vi esortano a voltare pagina. Anche se avete avuto una brutta delusione, è il momento di guardare oltre. Il futuro, soprattutto in questo mese di novembre, vi riserverà parecchie sorprese.

CANCRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox nell’oroscopo di oggi sarete molto pensierosi a causa di qualche problema di troppo nella vostra relazione. Alcuni di voi, soprattutto quelli che vivono un amore ormai di lunga data, sentono il bisogno di nuovi stimoli. Nel pomeriggio tuttavia accuserete ancora un po’ di stanchezza: trovate il tempo di riposare.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi consiglia di spendere tutte le vostre energie nell’amore. È uno dei vostri giorni fortunati per quanto riguarda i sentimenti e dunque sarebbe un vero spreco dedicarsi ad altro in questa domenica. Soprattutto se siete single, le stelle favoriranno i nuovi incontri. Approfittatene più che potete.

VERGINE

Cari Vergine, cosa vi succede? In questa domenica vi sveglierete con poche energie, ma con parecchi grilli per la testa. Preoccupazioni, ansie e paura di non farcela. L’origine di tutto questo malessere, molto probabilmente, è il lavoro. Le responsabilità sono tante, ma cercate di condividerle con alcuni colleghi fidati. E soprattutto lavorate sull’autostima.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: nessuno come voi, oggi, sarà bravo a intercettare le traiettorie delle frecce scagliate da Cupido. È il giorno giusto per innamorarsi di nuovo: tenetelo bene a mente.

