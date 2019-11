Oroscopo Paolo Fox oggi | Domenica 10 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, oggi preparatevi a una giornata sulle montagne russe. Un momento sarete allegri come non mai, un altro invece avrete il muso lungo. Il problema è che non siete molto sereni a causa di alcuni problemi sul lavoro che non fanno altro che aumentare la vostra insicurezza. Per fortuna accanto a voi ci sarà il partner, pronto a farvi dimenticare per qualche ora tutti i vostri problemi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede molto concentrati sulla vostra relazione amorosa. Al punto che niente sarà più importante per voi. Approfittate di questa giornata di relativo riposo per passare qualche momento di grande intimità con il partner, senza pensare a preoccupazioni e ansie varie. Le stelle però vi mettono in guardia da alcuni falsi amici.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questa domenica 10 novembre non sarete in grandissima forma. Vi sentirete rallentati e con poca voglia di vivere la vostra quotidianità. Per non parlare di alcuni familiari che non fanno che assillarvi: trovate una scusa e scappate via, lontano da tutto e da tutti. Avete bisogno di passare del tempo solo con voi stessi.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede pieni di fiducia. Non sono stati giorni facili, anche perché molti di voi hanno dovuto metabolizzare una grossa delusione d’amore. Ma per vostra fortuna ci sono delle persone sempre pronte a stare al vostro fianco, senza secondi fini. E saranno proprio loro ad aiutarvi a mettere tutto alle spalle.

ACQUARIO

Cari Acquario, Paolo Fox nel suo oroscopo di oggi vi vede in grande ripresa. Basta pensare a ciò che non va nella vostra vita: piuttosto proiettate tutte le vostre energie sul bello. Sulle persone vere, ad esempio: quelle che hanno dimostrato vera amicizia e che adesso non aspettano altro che passare del tempo con voi.

PESCI

Cari amici dei Pesci, avete una grande voglia di evasione dai problemi quotidiani e questa domenica è la scusa perfetta per allontanarvi un po’ dalla vostra solita routine. Approfittate di questo giorno per dedicarvi pienamente al relax, ma non rimanendo chiusi in casa. Uscite, esplorate luoghi nuovi. Anche dentro voi stessi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 10 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è sicuramente quello del Capricorno: non c’è niente di più stimolante di ripartire dopo una enorme delusione. Questo è proprio quel momento. E al vostro fianco ci sono solo amici fidati.

