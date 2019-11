Oroscopo oggi: domenica 10 novembre 2019. Le previsioni segno per segno

OROSCOPO OGGI – Tantissimi italiani ogni giorno consultano l’oroscopo del giorno. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata. Ma qual è l’oroscopo di oggi, domenica 10 novembre 2019? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore?

Ecco le previsioni per la giornata di oggi, domenica 10 novembre 2019. L’oroscopo di oggi di TPI:

Ariete

Cari Ariete, un progetto in cui credevate molto è naufragato da poco. Adesso siete chiamati a raccogliere i cocci e a cercare di tirare su il vostro morale. Affidatevi alla famiglia e agli amici di sempre, gli unici che non vi tradiranno mai.

Toro

Amici del Toro, l’oroscopo di oggi vi consiglia di dedicarvi al relax più totale: ci sarà tempo per pensare all’amore, ai figli, al lavoro o al futuro. Oggi la parola d’ordine è divertirsi: cercate di rimandare anche alcune discussioni in famiglia. Non è il momento.

Gemelli

Cari Gemelli, non state molto bene oggi. Colpa di qualche acciacco fisico, ma anche di una delusione che riceverete nelle prime ore della giornata. Nonostante siate un po’ tristi, cercate di uscire e di divertirvi.

Cancro

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi sottolinea che il lavoro vi perseguita anche nel weekend e non riuscite a rilassarvi mai del tutto. Colpa del vostro carattere, visto che vi impegnate sempre appieno in quello che fate, ma anche dei vostri superiori, sempre troppo pressanti. Cercate però di dedicare del tempo al partner.

Leone

Amici del Leone, ci sono stati molti problemi economici per voi ultimamente, ma adesso tutto sembra andare per il verso giusto. Al punto che potreste anche pensare di organizzare una bella vacanza per voi e per il vostro partner. Pensateci e agite.

Vergine

Cari Vergine, la vostra testa è tutta concentrata sul relax in questa giornata festiva. Dedicate del tempo al partner, cercate di far brillare la vecchia scintilla, soprattutto nelle storie che vanno avanti da molto tempo. In più, non dimenticate mai di essere presenti con i vostri familiari.

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi siete pieni di cose da fare e avete poca pazienza in questa domenica. Cercate di non soccombere all’ansia dovuta ai numerosi impegni, ma affrontate una cosa alla volta senza fretta. Anche se farete meno del previsto, almeno quel poco sarà fatto come si deve.

Scorpione

Amici dello Scorpione, non fate altro che provocare il partner e lui sta per perdere la pazienza: un grosso litigio è alle porte. Cercate di rimediare finché siete in tempo! Cercate di tenere a bada la vostra solita gelosia. Le persone, a un certo punto, iniziano a stancarsi. Cambiate atteggiamento.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario faranno bene a tenersi lontani da situazioni che potrebbero diventare problemi. Piuttosto cercate di sfruttare questa domenica per un po’ di riposo e divertimento, con i vostri familiari o con gli amici di sempre.

Capricorno

Amici del Capricorno, l’oroscopo di oggi – 10 novembre – vi vede particolarmente nervosi. È già un po’ di tempo che non fate altro che essere polemici. Le vostre lamentele hanno stancato anche voi, figuratevi gli altri. Cercate di ritrovare un po’ di positività, anche nelle piccole cose.

Acquario

Amici dell’Acquario, c’è una persona che vi ha rubato il cuore e la concentrazione. Affrontate questa situazione e confessatevi, senza timidezza. Il risultato sarà davvero inaspettato. E se anche dovesse andare male, almeno non vivrete con i vostri soliti sensi di colpa. O peggio, con un rimpianto.

Pesci

Cari Pesci, l’oroscopo di oggi – domenica 10 novembre 2019 – annuncia per voi una giornata piena di sensualità e fascino. Qualità che non vi sono mai mancate, ma che ultimamente sono sempre più evidenti. Sfruttate questa condizione per uscire e pensare solo a relax e divertimento.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda novembre 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che avrà modo di dare l’accelerata decisiva ai propri progetti di lavoro, senza trascurare però famiglia e amici.

Molto buone le prospettive anche per la Vergine, che avrà diverse occasioni di raggiungere quel successo professionale che insegue da mesi. Bene anche la Bilancia, che sarà baciata dalla fortuna in ambito amoroso: preparatevi a momenti di grande passione, sia che siate single, sia che siate in coppia. Infine, lo Scorpione beneficerà pure delle frecce di Cupido: con l’amore dalla propria parte, tutto sembra sempre più facile.

