Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, anche nel corso della giornata di oggi sarete carichi di voglia di fare ma fate attenzione a non perdervi nei sogni. Avete nuovi traguardi in mente, prima sistemate le cose pratiche…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, come vi è stato già detto: non isolatevi troppo, il silenzio non sempre aiuta. È il momento giusto per aprirvi con chi vi vuole bene. Parlate, parlate, parlate.

Gemelli

Cari Gemelli, siete in forma smagliante e la comunicazione vola alta anche durante la giornata di oggi. Nel lavoro fatevi avanti e nei sentimenti siate più attenti, cercate di mantenere un equilibrio.

Cancro

Cari Cancro, un po’ di malinconia vi gira intorno e rischia di giocare brutti scherzi. La Luna vi coccola e vi dà quel tocco emotivo in più.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 10 luglio 2025), siete al top. Approfittate della giornata per brillare, ma senza strafare. Calma.

Vergine

Cari Vergine, giornata perfetta per mettere tutto in ordine, al proprio posto. Proprio come piace a voi. Nelle relazioni lasciate spazio anche alle emozioni. Aprite il cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, tutto abbastanza tranquillo ma c’è qualcosa da sistemare e sapete cosa… Per quanto riguarda il lavoro, vi tocca fare da mediatori.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete intensi e affascinanti come non mai, attirate sguardi ovunque. Per quanto riguarda il lavoro, siete al centro dell’attenzione.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata frizzante, piena di stimoli e voglia di muoversi. Approfittate per cambiare aria o punto di vista.

In amore, fatevi sentire di più.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete sempre super dinamici, responsabili e determinati ma in queste 24 ore meglio rallentare un attimo. Dedicate tempo a chi (e cosa) vi fa stare bene.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 10 luglio 2025), la vostra testa è un vulcano di idee oggi! Sfruttate questa creatività per iniziare qualcosa di nuovo.

Pesci

Cari Pesci, siete in sintonia con tutto e tutti: bellissimo mood! Ascoltate l’intuito, oggi vi guida nella direzione giusta. Parlate chiaro con chi vi sta vicino.