Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 giugno 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 10 giugno2025:

Ariete

Cari Ariete, siete messi alla prova: Saturno e Giove vi danno una grande spinta verso il successo. Potete ottenere molto, specialmente se avete lavorato sodo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tutte le stelle vi sostengono, soprattutto nel lavoro e nei nuovi ambienti. Date spazio a gente nuova e lasciate perdere i vecchi problemi.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata intensa ma stimolante per testa e creatività. Attenzione a certe tensioni in ufficio che richiederanno intelligenza e autocontrollo.

Cancro

Cari Cancro, il cielo vi mette pressione ma vi guida verso nuove sicurezze. Nel lavoro si aprono belle occasioni anche se in casa c’è tensione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 10 giugno 2025), vi sentite un po’ schiacciati e questo vi pesa, anche se alla fine la Luna vi fa brillare.

Vergine

Cari Vergine, Sole e Saturno vi agitano ma non fatevi prendere dalle preoccupazioni! Meglio staccare e pensare alla salute o a rilassarvi.

Bilancia

Cari Bilancia, la Luna vi sorride e vi accompagna verso giorni davvero positivi, l’aspetto “complesso” tra Sole e Saturno vi aiuta sul lavoro. Firmate contratti.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi aspettano tre giornate intense ma non negative, voi andate avanti comunque senza guardarvi indietro e rimanendo concentrati.

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi sarà una giornata delicata nei rapporti familiari e di coppia, servirà grande pazienza e il saper scegliere le parole giuste.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in queste ore l’amore arriva all’improvviso e può davvero travolgervi. Tutti i pianeti sono dalla vostra parte. Datevi da fare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 10 giugno 2025), parlate solo quando siete sicuri di quello che dite. Nel lavoro ci sono troppi segnali contrastanti.

Pesci

Cari Pesci, Saturno vi mette di fronte a figure autoritarie non facili da gestire. Giornata di esami e sfide da superare con calma. Non perdete la fiducia perché anche se le cose non stanno andando alla perfezione si tratta di un momento.