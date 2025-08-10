Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata energica ma con qualche ostacolo emotivo. Sarà importante dosare l’impulsività, specie in ambito affettivo. Un confronto potrebbe rivelarsi utile se gestito con equilibrio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle ti spingono verso una nuova consapevolezza lavorativa. Potresti dover fare una scelta importante, ma evita la fretta. Il dialogo con colleghi o partner sarà decisivo.

Gemelli

Cari Gemelli, comunicazione è il tuo punto forte, ma non tutti sono sulla tua lunghezza d’onda. Prenditi del tempo per ascoltare gli altri e non solo per esporre le tue idee.

Cancro

Cari Cancro, in crocevia importante nella tua vita personale: le emozioni saranno intense e potresti sentirti combattuto. Segui l’intuito, ma cerca di non lasciarti sopraffare dai ricordi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 agosto 2025), momento favorevole per relazioni e visibilità. Hai voglia di brillare e ci sono occasioni per farlo, ma occhio alla gestione del tempo e delle energie.

Vergine

Cari Vergine, le stelle ti spingono a riorganizzare la tua routine. Ottima giornata per prendere decisioni legate alla salute o al lavoro. Qualche tensione può emergere in famiglia.

Bilancia

Cari Bilancia, torna la voglia di leggerezza. Potresti ricevere un invito piacevole o vivere un incontro interessante. Non trascurare però ciò che hai lasciato in sospeso.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata profonda sul piano emotivo. Sei più riflessivo del solito e potrebbe arrivare un segnale inaspettato da una persona del passato.

Sagittario

Cari Sagittario, attivo e curioso, affronti la giornata con entusiasmo. Ottime prospettive nei rapporti sociali e nelle nuove conoscenze. Attenzione però alle spese impulsive.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, serve maggiore flessibilità. Sei molto focalizzato sugli obiettivi, ma potresti trascurare gli affetti. Cerca un equilibrio tra dovere e piacere.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 agosto 2025), originalità e intuito ti guidano in questa giornata. È il momento ideale per mettere in pratica un’idea o fare un passo avanti in un progetto creativo.

Pesci

Cari Pesci, giornata di introspezione. Potresti sentire il bisogno di staccare un po’ e ascoltare il tuo mondo interiore. Non sottovalutare un sogno ricorrente o una sensazione forte.