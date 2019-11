Oroscopo Branko oggi 1 novembre 2019 | Previsioni del giorno, segno per segno

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, 1 novembre 2019? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 novembre 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, l’inizio di novembre porta in dote una serie di novità che vi saranno utili in molti ambiti. La Luna vi indica la via per il successo, disseminata però di contrattempi e pericoli. Ma in fondo al tunnel troverete una faccia amica: sarà la vostra guida verso una rinnovata felicità. L’entrata di Venere in Sagittario, poi, vi dà una spinta incredibile dal punto di vista sentimentale: se siete single, potete sperare in un colpo di fortuna.

Toro

Cari Toro, secondo Branko l’oroscopo di oggi sarà all’insegna delle difficoltà. Ad aggiungersi infatti ai problemi dei giorni scorsi, quando avete avuto parecchi contrattempi sul lavoro, sarà Venere in opposizione. Aspettatevi qualche battibecco in coppia, ma nulla che non si possa superare con un po’ di dialogo. Da oggi, provate a organizzare meglio il vostro tempo e i vostri impegni, magari stilando un programma. Così nessuno si sentirà trascurato.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi siete tra i segni più fortunati, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. La vostra figura è in piena ascesa professionale: siete persone ambiziose e guardate sempre allo step successivo, ma state attenti anche alla concorrenza con alcuni colleghi. Con Venere in opposizione, infatti, sono in arrivo tensioni con soci, collaboratori e anche coniugi. Tenete i nervi saldi.

Cancro

Cari amici del Cancro, in questa giornata sarete impegnati a difendere la vostra posizione – lavorativa, ma anche sentimentale – dagli “attacchi” di chi ambisce di stare al vostro posto. Per fortuna, Mercurio sarà positivo con voi e insieme a Marte vi aiuterà a darvi la carica. Saprete difendervi al meglio e trovare anche il tempo da passare con i vostri cari.

Leone

Cari amici del Leone, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede particolarmente attratti dai piaceri della carne. Branko ricorda infatti i gigli, fiori che si seminavano in questo periodo a Roma e che erano simbolo di purezza in amore, ma anche dei peccati commessi dai satiri. Oggi camminerete su questa linea invisibile, in bilico tra lussuria e candore. La congiunzione di Venere con Sagittario e Giove vi favorisce invece in amore, se siete in coppia, ma anche sul lavoro.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’autunno in arrivo vi rende molto incostanti. Non siete stati molto in grado, ultimamente, di separare vita privata e professionale: la conseguenza è che alcuni di voi hanno avviato relazioni amorose sul lavoro, altri invece hanno fatto prevalere troppo il lavoro sulla famiglia. La conseguenza è una bella dose di stress. Ma saprete come affrontarlo, soprattutto grazie all’influenza della Luna. Cautela nella salute.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Branko vi vede tra i segni più attivi dello zodiaco. Il vostro mese di novembre inizia con una Luna in opposizione, congiunta a Saturno, ma questo non deve spaventarvi: sarete in grado di risolvere ogni problema. Il consiglio delle stelle, però, è di provare a essere meno impulsivi: resistete alla tentazione di rispondere per le rime a ogni attacco, battuta o insulto.

Scorpione

Cari Scorpione, nonostante sia il mese del vostro compleanno, questo novembre si prospetta molto povero di feste o sorrisi. Purtroppo – o per fortuna, sono punti di vista – il vostro segno si trova bene in un’atmosfera cupa e nebbiosa. Non significa che siate persone tristi, ma solitarie senza dubbio. In ogni caso la Luna in Capricorno vi sorride con benevolenza: arriveranno anche alcune gioie, soprattutto in famiglia.

Sagittario

Cari Sagittario, l’oroscopo di Branko oggi annuncia che il vostro mese non poteva iniziare in un modo migliore: con Venere. In congiunzione con Giove, il pianeta dell’amore vi permette di sfruttare una fase sentimentale molto fortunata. Sia che siate in coppia, sia che siate single, in questo venerdì 1 novembre troverete il modo di divertirvi. Siate però cauti in quello che fate: pensate anche al vostro futuro.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, pretendete molto da questo novembre. Volete di più nelle amicizie, visto che alcune persone si sono molto allontanate da voi nell’ultimo periodo, ma anche nel lavoro, dove credete di meritare di più di ciò che state raccogliendo attualmente. Per avere momenti migliori però dovrete aspettare che Marte esca dalla Bilancia. Succederà solo nella seconda metà del mese: non potete stare ad aspettare, provate a costruire da soli la vostra fortuna.

Acquario

Cari Acquario, siete alla disperata ricerca di novità sul lavoro. Il vostro modo di agire non vi soddisfa più e iniziare a guardarvi attorno per allargare i vostri orizzonti professionali. Valutate nuove offerte e, perché no, anche un ritorno sui libri. Ci vorrà un po’ di tempo per realizzare che strada prendere nel vostro futuro, quindi non siate precipitosi. È in arrivo invece un buon periodo per le vostre finanze.

Pesci

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Branko di oggi annuncia una giornata di grande intraprendenza, soprattutto per quel che riguarda gli affari. Cercate di dare libero sfogo alle vostre intuizioni, che quasi sempre si sono rivelate interessanti e fruttuose. Accettate anche i consigli. Nei rapporti personali, finalmente state iniziando a tirare fuori il lato più nascosto (e affascinante) del vostro carattere. Andrà sempre meglio.

