Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Anche oggi Paolo Fox, il guru degli astrologi, ha svelato le previsioni del suo oroscopo, il più consultato e apprezzato in Italia. Le sue previsioni sono considerate le più credibili e per questo quotidianamente molti gli italiani cercano l’oroscopo di Fox con le previsioni complete per il proprio segno.

Cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 1 novembre ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari amici della Bilancia, se vi sentite inappagati e insoddisfatti è arrivato il momento di porvi rimedio. Il fine settimana in arrivo vi offre una buona opportunità per fermarvi un attimo a ragionare su come sconfiggere questa apatia che vi pervade. Nel frattempo ci sono alcune uscite economiche da gestire con attenzione e ci saranno scontri con il partner proprio per questa ragione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede tornare combattivi dopo un periodo di grande mancanza di motivazione e pessimismo nei confronti del futuro. Non pensate al passato, ma utilizzate l’esperienza che vi ha dato per fare delle scelte oculate e porvi nuovi obiettivi.

SAGITTARIO

Cari amici del Sagittario, Venere sta per tornare nel vostro segno e aprire un periodo di immensa gioia sentimentale. Se i single troveranno la loro persona, chi è in coppia avrà finalmente voglia di ufficializzare un rapporto, consolidarlo. Sul lavoro siete stimolati, grazie a questa ritrovata serenità “privata”, a intraprendere nuovi progetti.

CAPRICORNO

Cari amici del Capricorno, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevede che avrete un week end un po’ disturbato da alcune faccende lavorative che non hanno preso la piega che volevate. Ad andare molto meglio, anzi decisamente bene, è l’amore. I single devono guardarsi intorno, perché le insicurezze sono ormai alle spalle.

ACQUARIO

Cari amici dell’Acquario, dedicatevi all’amore, in tutto e per tutto. In questo fine settimana date attenzioni solo al partner, che avete trascurato nell’ultimo periodo, e fate risorgere la brillantezza della vostra relazione. Le difficoltà e le tensioni scompariranno in un batter d’occhio.

PESCI

Cari amici dei Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi vede molto chiusi nei confronti del prossimo. Pignoli, state a vedere sempre quello che manca, mentre c’è chi per voi stravede e non aspetta altro che qualche vostra attenzione in più. Cercate di concentrarvi sulle cose veramente importanti e lasciate perdere inutili discussioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: l’amore vi chiama e voi, finalmente, sarete capaci di rispondere a dovere.

