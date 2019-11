Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 1 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, molti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un modo, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata con il piede giusto. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi sull’oroscopo, che quotidianamente espone in televisione (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 1 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, novembre è finalmente arrivato e sarà un mese molto risolutivo per voi, che nel corso di ottobre siete stati assaliti da problematiche incombenze pratiche. E dal nervosismo avete visto alternare una certa fiacca, una mancanza di energie derivante da un calo fisico che scomparirà nei prossimi 30 giorni. Amore in ripresa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 1 novembre 2019, sta per tornare il sereno nel vostro universo sentimentale. Avete visto, in questo ottobre appena alle spalle, un cielo molto nuvoloso: vi siete scontrati con il partner e non c’è stato giorno privo di tensione, quindi vi sentite un po’ svuotati. Ma anche pronti per essere di nuovo “riempiti”, magari questa voltadi un sentimento più vero.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo venerdì 1 novembre sarà la giornata inaugurale di una nuova fase della vostra vita. Giove opposto dallo scorso anno sta finalmente lasciandovi un po’ di tregua, un periodo più facile e stimolante dal punto di vista professionale. Vi sentivate bloccati e invece, adesso, potrete spiegare le ali e riprendere il vostro volo.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi preannuncia una sorta di rinascita. Se negli ultimi mesi hai vissuto una crisi personale, amorosa e lavorativa, ora è tempo di riprendere tutto in mano e mettere a posto, tassello per tassello, tutti i vostri affari. Chi è in coppia vedrà il rapporto consolidarsi.

LEONE

Amici del Leone, anche per voi Novembre inaugurerà una trasformazione, alcuni cambiamenti positivi sia in amore che sul lavoro. Avete terminato una collaborazione e ne vedete cominciare una nuova, più ricca a livello di profitto e più stimolante. In famiglia cercate di non alimentare alcune tensioni, potreste pagarla cara.

VERGINE

Per la Vergine le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi prevedono un recupero molto atteso. Ultimamente avete avuto una serie di discussioni, sia in famiglia che con il partner, ed è arrivato il momento di accorciare le distanze facendo buon viso a cattivo gioco.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 1 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: dopo alcune settimane negative sta per tornare il sereno nel vostro cielo, soprattutto quello amoroso!

