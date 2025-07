Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 luglio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 luglio2025:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi vi vedrà partire carichi e pieni di grinta, soprattutto sul lavoro. Attenzione però agli scatti d’ira, contare fino a dieci può evitarvi guai.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata perfetta per sistemare vecchie incomprensioni con chi vi sta a cuore. Siate diretti ma senza ferire.

Gemelli

Cari Gemelli, avete energia da vendere e tanta voglia di parlare con il mondo. In amore c’è aria frizzante.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di tempo per pensare e fare chiarezza dentro di voi. Non chiudetevi però: qualcuno potrebbe sorprendervi con un gesto particolare…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 1 luglio 2025), vi sentite pronti a spaccare il mondo ma il tempo non basta mai. Meglio stabilire delle priorità.

Vergine

Cari Vergine, sul lavoro vi state guadagnando meriti, continuate così senza perdere la calma! Curate l’alimentazione e il riposo perché la salute va protetta ogni giorno.

Bilancia

Cari Bilancia, avvertite il forte bisogno di cambiare qualcosa nella vostra vita. Seguite l’ispirazione e cominciate a pianificare. Coraggio: datevi da fare.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete nel pieno di una giornata intensa ma allo stesso tempo molto stimolante. Il vostro intuito funziona alla grande.

Sagittario

Cari Sagittario, siete un po’ agitati in questo periodo e avete bisogno di rallentare. Niente scelte affrettate, respirate e riflettete altrimenti potresti pentirvi di qualcosa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata utile per fare ordine e portare avanti impegni concreti. Delegate se serve, non potete di certo fare tutto da soli!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 1 luglio 2025), la creatività vi fa brillare e sul lavoro le vostre idee colpiranno nel segno.

Pesci

Cari Pesci, siete guidati dal cuore e stavolta è la strada giusta. Emozioni e intuizioni vi orientano bene. Una piccola gioia personale vi regalerà un sorriso sincero.