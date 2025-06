Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 giugno 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 1 giugno2025:

Ariete

Cari Ariete, giornata dinamica con possibili sorprese sul lavoro. In amore, chiarisci eventuali malintesi il prima possibile.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è il momento di ricaricare le energie. Sul lavoro, pianifica con attenzione i prossimi passi. In amore, affronta le preoccupazioni con dialogo.

Gemelli

Cari Gemelli, troppe idee possono generare confusione. Sul lavoro, desiderio di cambiamento. In amore, un incontro speciale per i single.

Cancro

Cari Cancro, focalizzati sugli obiettivi professionali. In amore, una nuova sensibilità può rafforzare un rapporto speciale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 giugno 2025), evita di rimandare decisioni importanti. In amore, torna la comprensione reciproca.

Vergine

Cari Vergine, qualche tensione in casa o col partner va gestita con calma. Mercurio vi aiuta a comunicare meglio. Nei progetti di lavoro, contate su voi stessi, poiché i collaboratori potrebbero non essere affidabili. Se dovete viaggiare, fatelo entro fine mese

Bilancia

Cari Bilancia, sul lavoro siete instancabili e ottenete risultati che parlano per voi. Tuttavia, non tutte le collaborazioni sono affidabili; aprite bene gli occhi. Giove vi suggerisce di cambiare rotta e puntare più in alto. In amore, arriva una serata piena di emozioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una agitata potrebbe riportare alla mente vecchi ricordi. Concentratevi sul presente: Venere e Giove vi sostengono sia in amore che nella carriera. In casa, siete più affettuosi; nelle amicizie, più generosi. Concedetevi una pausa rigenerante in serata.

Sagittario

Cari Sagittario, le finanze sono favorevoli, con investimenti che promettono bene. Tuttavia, fate attenzione alla burocrazia. In amore, un’ondata di passione vi coinvolge, ma la Luna nervosa in serata potrebbe portare tensioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Venere e Giove vi rendono affascinanti e fortunati in amore, ma Marte può provocare gelosie. Evitate distrazioni pericolose e siate prudenti anche nella salute. Buone possibilità lavorative; seguite le vostre ambizioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 1 giugno 2025), la giornata inizia con qualche fastidio fisico e tensioni familiari. Evitate lo stress e concedetevi delle pause rigeneranti. In serata, la Luna cambia umore, aprendo al romanticismo e alla passione.

Pesci

Cari Pesci, non tutto è perfetto, ma il vostro carisma vi aiuta a superare piccoli intoppi. Mantenete un tono diplomatico, specialmente sul lavoro. Le occasioni migliori arrivano al mattino; siate pronti a coglierle. In amore, c’è passione anche per i più maturi.