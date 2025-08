Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 agosto 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 1 agosto2025:

Ariete

Cari Ariete, Marte ti sostiene con energia vulcanica: sei carico, diretto, forse anche troppo. Attenzione agli scontri verbali, specie con colleghi. Serata erotica.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna ti coccola con emozioni profonde. La stabilità affettiva è al centro dei pensieri. Buon momento per un acquisto importante o un chiarimento famigliare.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio in angolazione favorevole favorisce scrittura, studio, comunicazioni. Giornata eccellente per parlare, convincere, conquistare. Occhio solo ai doppi sensi.

Cancro

Cari Cancro, la Luna ti rende ipersensibile, ma anche geniale. Se ti fidi di te, puoi cogliere un’intuizione che cambia le carte in tavola. Un sogno d’amore è vicino.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 agosto 2025), il Sole splende su di te, e con Venere nel segno sei irresistibile. Perfetto per fare colpo, lanciare un progetto, o chiedere ciò che meriti. Serata con fuochi d’artificio… anche del cuore.

Vergine

Cari Vergine, giornata pratica, quasi chirurgica. Mercurio ti rende abile, lucido, ma non dimenticare il lato umano. Una decisione sul lavoro può influenzare i prossimi mesi.

Bilancia

Cari Bilancia, finalmente un po’ di leggerezza: grazie alla Luna e a Giove, oggi puoi godere del piacere di stare in compagnia. Un incontro fortuito può diventare importante.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, profondo e determinato, oggi tagli ciò che non serve più. La trasformazione è il tuo mestiere: fallo con eleganza. Attenti a chi ti sfida, hai la risposta pronta.

Sagittario

Cari Sagittario, cielo vivace: nuovi orizzonti, piccole partenze, e forse anche un ritorno. L’amore è più vicino di quanto pensi. Non restare fermo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno ti chiede disciplina, ma Urano vuole novità. Oggi cammini su un filo tra dovere e libertà. Una svolta in amore può arrivare da chi non ti aspetti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 1 agosto 2025), un’idea si accende come una scintilla: seguila. Mercurio ti dà intelligenza vivace, creativa. Ma ricorda: chi ti è vicino ha bisogno di concretezza, non solo parole.

Pesci

Cari Pesci, Luna e Nettuno ballano insieme: oggi tutto è più dolce, ma anche più incerto. Non prendere decisioni affrettate, ma segui l’istinto. Un sogno d’amore può diventare vero.