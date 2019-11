Notizie di oggi Agenda 12 novembre 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 12 novembre 2019

Agenda politica

Ex Ilva: braccio di ferro tra Conte e Arcelor Mittal, per il momento nessun incontro in programma. Timori M5S su emendamento di Italia Viva.

Manovra: audizioni sulla legge di bilancio 2020 presso commissione Bilancio riunite al Senato.

Quirinale: Mattarella incontra il presidente della Repubblica Portoghese Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, poi ricevuto da Casellati e Fico.

Washington: Zingaretti incontra la speaker del Congresso Nancy Pelosi e visita il Martin Luther King Memorial; segue visita alla Casa Bianca e incontri al Consiglio per la sicurezza nazionale

M5S: in serata assemblea del Movimento Cinque Stelle con Di Maio.

Notizie di oggi: agenda esteri

Brexit: alla Camera audizione alle commissioni riunite di Affari esteri e Politiche Ue del capo negoziatore della Ue sulla Brexit, Michel Barnier.

Ue: consiglio dei ministri della Difesa.

Agenda economica

Cgil: iniziativa su disuguaglianze di genere nel sistema previdenziale, con Landini e Catalfo.

Camera: convegno sulla ‘Rivoluzione Plastica – da Natta alla bioplastica, passando per il riciclo chimico: quali prospettive?’, con Fico; il portavoce di Asvis Giovannini; il presidente di PlasticsEurope Italia Covezzi; il presidente di Legambiente Ciafani e il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Morassut.

Agenda cronaca

Caso Cucchi: inizia il processo per depistaggio che vede imputati 8 carabinieri. Ultima udienza per il Cucchi bis prima della sentenza del 14 novembre.

Roma: XIV edizione del Forum Meridiano Sanità con il Ministro della Salute Speranza.

Vaticano: il Papa riceve in udienza Joao Manuel Goncalves Lourenco, presidente dell’Angola.

Milano: presentazione del libro di Manuel Bortuzzo, ‘Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vivere’, con l’autore e Alfonso Signorini.

Agenda sportiva

Tennis: Atp Finals 2019 a Londra.

Calcio: Euro 2020, a Coverciano la nazionale si prepara alle gare con Bosnia e Armenia, conferenza stampa con un calciatore.