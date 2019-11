Previsioni meteo di oggi, 25 novembre 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, lunedì 25 novembre 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito il meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 25 novembre 2019, con gli ultimi aggiornamenti dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Previsioni meteo oggi lunedì 25 novembre 2019 | NORD

Dopo il maltempo dei giorni scorsi, anche oggi al mattino ci sarà cielo molto nuvoloso sulle regioni centro-occidentali, con piogge e temporali diffusi che però per fortuna andranno a esaurirsi. Sui rilievi maggiori del Piemonte, inoltre, ci saranno copiose nevicate. Nel primo pomeriggio, poi, si assisterà a un rapido miglioramento diffuso, con residui annuvolamenti sulle zone alpine centro-occidentali. Banchi di nebbia serali sulle aree pianeggianti.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro Italia ci sarà nuvolosità estesa sulle aree tirreniche, ancora più consistente sulla Sardegna e sul settore Adriatico. Qui sono attese precipitazioni associate, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, localmente intense al mattino su Marche e Abruzzo. In tarda mattinata, invece, ci saranno ampie schiarite su tutta l’area centrale della penisola.

Previsioni meteo oggi lunedì 25 novembre 2019 | SUD E SICILIA

Al Sud, invece, ci sarà forte maltempo su tutte le aree, con piogge sparse, rovesci e temporali più concentrati su Calabria e Sicilia tirreniche. In serata, poi, è atteso un leggero miglioramento ovunque, a eccezione delle coste settentrionali della Sicilia e del settore ionico.

TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in diminuzione su coste venete, Campania centro-meridionale, Puglia, Basilicata ionica, Calabria e Sicilia orientale. Saranno invece in aumento sui rilievi del Nord-Ovest, Sardegna, Toscana, Marche e Umbria. Stazionarie altrove.

Per quanto riguarda le massime, si assisterà a un aumento dei valori su regioni alpine, Emilia e sulle aree peninsulari tirreniche. In caso, invece, i valori sulla Puglia e stazionari altrove.

Previsioni meteo oggi lunedì 25 novembre 2019 | VENTI

I venti saranno da moderati a forti nord-occidentali su Sicilia e Sardegna, con ulteriori rinforzi lungo le coste settentrionali della Liguria. A fine giornata, però, si calmeranno. Saranno invece deboli orientali i venti sulle regioni adriatiche e su quelle centrali, con rinforzi su Marche, Umbria e Toscana. Venti deboli variabili altrove.

MARI

Secondo le previsioni di oggi, lo stretto di Sicilia sarà da agitato a molto agitato, mentre il canale di Sardegna e lo Ionio meridionale saranno agitati. Molto mossi il mar Ligure, il Tirreno meridionale e l’Adriatico, mentre gli altri bacini saranno da mossi a molto mossi, con moto ondoso in diminuzione nel corso della giornata.

