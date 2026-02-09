William e Kate: spunta il video che incrimina il Principe. Le ultime indiscrezioni da Londra e le smentite

Il Principe William e Kate Middleton avrebbero divorziato segretamente: sono queste le voci che stanno circolando su X. Il video è virale.

Ancora una volta la coppia reale è protagonista di nuove indiscrezioni, che riguardano stavolta una loro possibile separazione. Uno dei rumour più insistenti su di loro fu quello che circolò nel periodo in cui la Principessa del Galles stava lottando contro il cancro: si arrivò addirittura a dire che il suo volto era apparso sfigurato per via di alcuni comportamenti violenti da parte del marito. A far circolare il recente gossip è stato invece un video postato su X, nel quale si vede il Principe che attende due dei suoi tre figli, George e Charlotte, mentre scendono da un elicottero sulla pista vicino a Kensington Palace.

William porta con sé due borse da weekend dei bambini. Un dettaglio che ha scatenato i commenti sul web: in molti sono infatti convinti che la coppia stia già affrontando l’affidamento congiunto dei figli.

Le voci sulla separazione e la smentita

Questo dettaglio ha fatto scatenare le dicerie sul fatto che i due si siano in realtà separati e che si stiano dividendo anche la gestione dei figli. Il video è infatti stato ripostato più volte sui social, e alcuni utenti hanno anche supposto che la coppia si sarebbe già organizzata per l’affidamento dei bambini: un weekend con la mamma a Forest Lodge e un weekend con il papà a Kensington, proprio come facevano Carlo e Camilla con William e Harry, che trascorrevano qualche giorno con l’attuale Re a Highgrove e il resto del tempo con lei a Kensington. I diretti interessati non hanno rilasciato delle dichiarazioni ufficiali a riguardo, anche perché – conoscendo le dinamiche della Famiglia Reale – difficilmente i reali si espongono davanti a gossip infondati.

Si tratta in realtà di una vera e proprio fake news, per degli indizi che non lasciano affatto indifferenti. In primis, il fatto che Kate ha indossato di recente il suo anello di fidanzamento durante la visita al Charing Cross Hospital. In più, la Principessa lo ha indossato in tutte le altre uscite e lo ha anche messo in evidenza in un video dedicato ai benefici della natura. I sostenitori della tesi sul divorzio di Kate e William hanno anche sostenuto che William avrebbe assunto un avvocato divorzista, ma su questo non ci sono prove concrete. In più, oltre al video sui social, nessun’altra fonte parla della separazione.