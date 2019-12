Vanessa Incontrada fa la “commessa” nella bancarella di papà a Barcellona

Per le vacanze di Natale Vanessa Incontrada ha preferito raggiungere il papà a Barcellona e aiutarlo nella bancarella. Niente partenze per la montagna o verso mete esotiche in hotel di lusso.

L’attrice e presentatrice spagnola ha scelto la normalità per le feste natalizie e il suo gesto è stato apprezzato dai fan che hanno condiviso le foto di Vanessa Incontrada al mercato su tutti i social.

Il padre Filippo ha infatti una bancarella di pelletteria e accessori nella Gran Via di Barcellona. Nelle Instagram Stories l’attrice racconta: “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui”.

Leggi anche:

“La perfezione non esiste”: il monologo dell’attrice spagnola contro il body shaming e le critiche sul peso

“Io ferita dalle offese per i chili di troppo, viviamo in un mondo cretino”: la denuncia

Potrebbero interessarti Fabio Volo in crisi con la moglie? Johanna su Instagram: “Se una ruba il tuo uomo, la migliore vendetta è lasciarglielo” Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack: l’annuncio su Instagram Massimo Boldi pronto a sposare la sua fidanzata Irene Fornaciari: “Le ho regalato l’anello”