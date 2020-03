Grande Fratello Vip, Valeria Marini scopre l’arresto di Vittorio Cecchi Gori | VIDEO

Il 2 marzo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha informato la concorrente Valeria Marini sull’arresto dell’ex compagno Vittorio Cecchi Gori avvenuto lo scorso 29 febbraio. Il produttore cinematografico ed ex patron della Fiorentina è piantonato in ospedale a seguito di una condanna a oltre 8 anni di carcere per bancarotta fraudolenta.

Valeria Marini e Vittorio Cecchi Gori hanno avuto una lunga storia d’amore tra il 1999 e il 2003. La reazione della soubrette alla notizia dalla casa di Cinecittà è stata spiazzante. Alfonso Signori la chiama nel confessionale del Grande Fratello: “Valeria sto per farti vedere una notizia che purtroppo non credo che ti farà piacere, riguarda una persona a cui hai voluto e vuoi ancora molto bene”, dice il conduttore.

“Ma è di adesso la notizia?”, chiede l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori. E aggiunge: “Sto vicina anche a Rita, mi dispiace tantissimo non si merita questo. Aveva da poco recuperato la salute. Mi dispiace molto”.

Pochi secondi l’attrice sarda scoppia in lacrime e dice spiazzando il pubblico: “Alfonso, pensavo fosse successo qualcosa a mia madre”.

Solo qualche settimana prima Cecchi Gori era entrato nella casa per fare una sorpresa alla ex moglie Rita Rusic. Tra i due i rapporti erano infatti tornati sereni. È stata proprio Rita Rusic ad occuparsi del produttore dopo il primo malore e successivo ricovero dell’anno scorso.

Rita Rusic era presente in studio quando è stata data la notizia a Valeria Marini e ha raccontato: “Vittorio mi ha chiamato per dirmi che ci sarebbe stata la sentenza della cassazione e non sapeva niente. Si è sentito male e l’ho accompagnato al Gemelli. Ha avuto un malore, ha 78 anni, non sta tanto bene e ha tante patologie croniche. Questa è stata una notizia terrificante. Adesso è sotto arresto. È piantonato. È un uomo grande, una condanna così è pesante. Se è colpevole deve pagare, ma non può vivere in carcere. Deve pagare nella maniera che può. Sono qui per rispetto a voi ma questo è un momento di grande dolore soprattutto per i suoi figli”.

