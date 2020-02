Arrestato Vittorio Cecchi Gori per reati finanziari: deve scontare più di 8 anni di carcere

I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato a Vittorio Cecchi Gori, ex patron della Fiorentina e celebre produttore cinematografico, un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per 8 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione. A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta.

Dopo l’arresto l’imprenditore 77enne è stato portato nel carcere romano di Rebibbia.

